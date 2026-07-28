Srpski ofanzivac i bivši trener Hajduka za najljepše dane u istoriji! Azerbejdžansko "Jutro" u ligaškoj fazi evro-kupova

Klub osnovan 2017. godine igraće u glavnoj, ligaškoj fazi nekog evropskog takmičenja.

Izvor: FC Sabah

Aktuelni šampion Azerbejdžana Sabah proživljava najljepše dane u klupskoj istoriji. Prije samo nekoliko mjeseci osvojio je prvu titulu u domaćem šampionatu prekinuvši dugogodišnju dominaciju Karabaga, a ovog utorka je izborio evropsku jesen!

Klub koji je bio nepovlašten prilikom žrijeba za prvo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona (i samim tim bio jedan od potencijalnih rivala Borca) preskočio je do sada dvije prepreke u borbi za evropsku elitu, primivši pritom samo jedan gol. "Jutro" je eliminisalo u prvom kolu ekipu velškog TNS-a, da bi u drugoj rundi tim koji predvodi bivši trener Hajduka Valdas Dambrauskas porazio finski KuPS.

Prvak Azerbejdžana stekao je tako pravo nastupa u trećoj rundi, gdje će, najvjerovatnije, ukrstiti koplja sa poljskim Lehom iz Poznanja, koji je u provj utakmici protiv danskog Orhusa na gostovanju bio silovit (1:4). Međutim, već sad se zna da će Sabah u najgorem slučaju, odnosno ako tad bude poražen i preseli se u plej-of za Ligu Evrope, igrati u ligaškom dijelu Konferencijske lige, koja traje do polovine decembra!

Značajnu ulogu u tome imao je bivši prvotimac Crvene zvezde Veljko Simić, koji je u dosadašnja četiri kvalifikaciona meča postigao tri gola. Simić je u sadašnji klub stigao krajem avgusta prošle godine kao pozajmljen igrač Sivaspora, da bi po isteku pozajmice ostao u Azerbejdžanu kao "punopravni" član Sabaha. Briljirao je u sezoni iza nas, upisavši po 11 golova i asistencija na 28 mečeva.

ŠTA ZNAMO O SABAHU?

Klub pod imenom Sabah (Jutro) pokrenut je u septembru 2017. pomenute godine, a od prvog dana na njegovom čelu je azerbejdžanski biznismen Magsud Adigozalov. U nedavno završenoj sezoni Sabah je prvi put u klupskoj istoriji postao šampion države, skinuvši sa trona favorizovani Karabag, koji je osvojio posljednja četiri šampionata, odnosno 11 od posljednjih 13!?

Sezonu je Sabah završio sa 78 bodova, devet više od Karabaga, a na putu do trona kao trener ga je predvodio litvanski strateg Valdas Dambrauskas, u našem regionu poznat kao bivši komandant splitskog Hajduka.

Klub iz grada Masazir je na prilično bizaran način dospio u najjači fudbalski rang u Azerbejdžanu. Naime, Sabah je u debitantskoj sezoni u domaćem fudbalu, a u pitanju je takmičarska godina 2017-18, bio dio drugoligaškog društva. Zauzeo je na kraju sezone peto mjesto, ali nijedan tim koji se našao ispred njega (Kazar Baku, Karadag Lokbatan, Šuvalan i MOIK Baku) nije dobio potrebnu licencu. Tako se Sabah "na mala vrata ušunjao" u elitu, u kojoj je napredovao iz sezone u sezonu.

Zanimljivo je, inače, da je jedan fudbaler iz BiH pri vrhu liste igrača sa najviše nastupa u istoriji kluba. Riječ je o brčanskom defanzivcu i bivšem igraču Veleža i Sarajeva Bojanu Letiću (1992.), koji je Sabah napustio početkom ove godine, a potom postao član dobojske Sloge. Prethodno je član Sabaha bio od februara 2022. godine, odigravši za to vrijeme 125 mečeva, po čemu se nalazi na četvrtom mjestu klupske vječne liste.

Domaće mečeve u prvenstvu i Evropi Sabah igra na stadionu imena "Bank Respublika Arena", koji može da primi blizu 9.000 navijača.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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