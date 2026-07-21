logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bio najveći biser Crvene zvezde: Sa 31 godinom vodi Azerbejdžance u Ligu šampiona

Bio najveći biser Crvene zvezde: Sa 31 godinom vodi Azerbejdžance u Ligu šampiona

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Veljko Simić je golom na isteku poluvremena pogurao azerbejdžanski Sabah ka grupnoj fazi u evropskim takmičenjima.

Veljko Simić dao gol za Sabah Izvor: Cody Froggatt / Alamy / Profimedia

Veljko Simić je heroj u Azerbejdžanu! Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, Vojvodine i Zemuna postigao je jedini gol na prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Sabah iz Bakua savladao je finski KuPS 1:0 (1:0), a Veljko Simić je postigao jedini gol na meču u nadoknadi prvog dijela igre. Asistirao mu je hrvatski fudbaler Ivan Lepinjica, a na ovom meču nastupao je i nekadašnji vezista Partizana Ksander Severina.

Možda će vas zanimati

Veljko Simić je ponikao u Crvenoj zvezdi i kao veliki talenat je 2013. otišao u Bazel. Tu se nije snašao i nakon pozajmica u Domžalama, Šafhauzenu i Čijazu i neuspjelog pokušaja u Vinterturu zaigrao je ponovo u Srbiji za Zemun. Zatim se vratio u Crvenu zvezdu.

Potom je igrao dvije sezone za Vojvodinu, pa se preselio ponovo u inostranstvo. Igrao je dvije godine za Omoniju na Kipru, zatim pola godine za Sivaspor u Turskoj i pola godine za Sabah na pozajmici. Nakn što je odigrao sjajnu polusezonu sa 12 golova potpisao je ugovor sa Sabahom. Sada se čeka revanš za nedjelju dana u Finskoj, a ukoliko Sabah prođe dalje igraće sa boljim iz duela danskog Orhusa i poljskog Leha.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Veljko Simić Sabah fudbal Liga šampiona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC