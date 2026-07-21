Bio najveći biser Crvene zvezde: Sa 31 godinom vodi Azerbejdžance u Ligu šampiona

Veljko Simić je golom na isteku poluvremena pogurao azerbejdžanski Sabah ka grupnoj fazi u evropskim takmičenjima.

Izvor: Cody Froggatt / Alamy / Profimedia

Veljko Simić je heroj u Azerbejdžanu! Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, Vojvodine i Zemuna postigao je jedini gol na prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Sabah iz Bakua savladao je finski KuPS 1:0 (1:0), a Veljko Simić je postigao jedini gol na meču u nadoknadi prvog dijela igre. Asistirao mu je hrvatski fudbaler Ivan Lepinjica, a na ovom meču nastupao je i nekadašnji vezista Partizana Ksander Severina.

Veljko Simić je ponikao u Crvenoj zvezdi i kao veliki talenat je 2013. otišao u Bazel. Tu se nije snašao i nakon pozajmica u Domžalama, Šafhauzenu i Čijazu i neuspjelog pokušaja u Vinterturu zaigrao je ponovo u Srbiji za Zemun. Zatim se vratio u Crvenu zvezdu.

Potom je igrao dvije sezone za Vojvodinu, pa se preselio ponovo u inostranstvo. Igrao je dvije godine za Omoniju na Kipru, zatim pola godine za Sivaspor u Turskoj i pola godine za Sabah na pozajmici. Nakn što je odigrao sjajnu polusezonu sa 12 golova potpisao je ugovor sa Sabahom. Sada se čeka revanš za nedjelju dana u Finskoj, a ukoliko Sabah prođe dalje igraće sa boljim iz duela danskog Orhusa i poljskog Leha.

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