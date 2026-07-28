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Đoković potvrdio na kom turniru sigurno igra: Ne može da odbije milione, pozvana su samo šestorica

Đoković potvrdio na kom turniru sigurno igra: Ne može da odbije milione, pozvana su samo šestorica

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Novak Đoković je potvrdio da će i u ovoj sezoni takođe da igra na egzibiciji u Saudijskoj Arabiji.

Novak Đoković igra na egzibiciji u Saudijskoj Arabiji Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Novak Đoković je potvrdio da će da igra na egzibicionom turniru u Saudijskoj Arabiji. Jasno je bilo da niko neće odbiti toliku svotu novca koju oni daju, igraće na slemu "Šest kraljeva" u Rijadu koji će se održati od 21. do 24. oktobra.

Potvrdio je najveći teniser svih vremena to i na svojim društvenim mrežama i nije jedini koji će biti tamo. Pored Novaka tu su još Karlos Alkaraz, Janik Siner, Saša Zverev, Tejlor Fric i Aleks de Minor.

Prošle godine je Novak predao meč Tejloru Fricu poslije izgubljenog prvog seta, ali se nije osjećao dobro i morao je da odustane. Podsjećanja radi, svaki učesnik na slemu "Šest kraljeva" dobiće garantovanu sumu od 1,5 miliona dolara, dok pobjedniku pripada još 4,5 miliona dolara, dakle osvajač ukupno uzima 6 miliona dolara, što je prošle godine bio Siner.

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Tagovi

Novak Đoković Tenis

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