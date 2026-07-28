Mark Kukurelja ispunio obećanje: Poslije titule na Mundijalu istetovirao lik selektora Španije!

Mark Kukurelja je ispunio obećanje i stvarno istetovirao lik selektora Luisa de la Fuentea na ruci poslije titule na Mundijalu.

Izvor: Oscar J Barroso / AFP / Profimedia

Mark Kukurelja je tokom Svjetskog prvenstva u fudbalu rekao da će da "istetovira lik selektora Luisa de la Fuentea ako Španija osvoji titulu". Njegove riječi prvo su shvaćene kao šala, ali kada je "crvena furija" u finalu pobijedila Argentinu mnogi su počeli da ga podsjećaju na to.

"Obećanje ispunjeno", napisao je Kukurelja na svom Instagram nalogu i pokazao svoju novu tetovažu. Na ruci je istetovirao upravo ono što je obećao - lik čovjeka koji je jedan od najzaslužnijih za osvajanje "Boginje".

Kukurelja je tako pokazao da nije zaboravio ono što je obećao i na neki način je pokazao i koliko cijeni španskog stručnjaka, koji je 2013. godine donio odluku da se posveti potpuno reprezentaciji Španije i to je bila najbolja moguća odluka.

Podsjećanja radi pred početak Mundijala je Kukurelja prešao u Real Madrid iz Čelsija za 55 miliona evra i potpisao je šestogodišnji ugovor.

Kukurelja zaplakao zbog sina sa autizmom

A young autistic boy approached Marc Cucurella and shared heartfelt advice on how to make his own autistic son, Mateo, happier.



Cucurella wrote down every single word, broke down in tears.



Today he's shining at the World Cup, playing inspired football for his little boy.… — Mario Nawfal (@MarioNawfal)July 15, 2026

Mark Kukurelja je javno govorio i o detalju koji mnogi možda ne znaju. Njegov najstariji sin Mateo ima autizam i cijela porodica zajedno prolazi kroz sve to.

"Ovo je prvi put da radim ovako nešto. Da pričam o ovome ovako. Za mene je ovo teška tema i lična. Boli me. Ponekad, ne znam kako da mu pomognemo. Posebno kada vidim da mu nije dobro, onda još više patim. To je tema na koju sam dosta osjetljiv. Srećan sam što sam ovdje, što pričamo o ovome i što prenosim svoje iskustvo", rekao je Kukurelja jednom prilikom kroz suze.

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