"Hakovao" fudbal, a Piksi imao duplo veću platu od njega: Kapa dole, señor Luis de la Fuente!

Kako je Luis de la Fuente, sa skromnom platom, odveo Španiju do titule prvaka svijeta?

Izvor: Li Ming / Xinhua News / Profimedia

Luis de la Fuente odveo je Španiju do titule prvaka svijeta i mnogi će reći da je "hakovao" fudbal. Njegova ekipa nedodirljiva je već najmanje dvije godine i s razlogom niko ne uspijeva da je ugrozi, pa čak ni Argentina sa Lionelom Mesijem - najvećim svih vremena. Tako njegova Španija za 120 minuta nije morala da brine jer ka golu golmana Simona nije upućen nijedan udarac...

Španija je igrala fudbal koji se najlakše može opisati kao "potpuna kontrola". Posjedom lopte "davila" je protivnika kao zmija, napadajući ga brzo po osvajanju lopte. Na taj način je i njena odbrana bila manje ranjiva na turniru i zapravo je primila samo jedan gol, dok tek protiv Zelenortskih Ostrva nije uspjela da dođe do pobjede. Sve to Španija je uradila sa selektorom koga mnogi nisu ni znali do prije dvije godine i koji je radio za smiješan novac.

Kako je Piksi zarađivao više od De la Fuentea?

Izvor: MN PRESS

Prije dvije godine Španija je postala prvak Evrope dobijajući sve utakmice na turniru u Njemačkoj. Za mnoge je to bilo iznenađenje, posebno jer je Španija napravila smjenu generacija i nije bila u prvom krugu favorita.

Takođe, Luis de la Fuente bio je jedan od najslabije plaćenih selektora na Evropskom prvenstvu. Preciznije, prema nekim informacijama, čak 15 trenera je bilo bolje plaćeno od njega. Njegova godišnja plata iznosila je 600 hiljada evra, a recimo i Dragan Stojković Piksi je u tom trenutku zarađivao daleko više. Spekulisalo se da je plata bivšeg selektora Srbije od 1 do 1,4 miliona evra, a podsjetimo da je podnio ostavku u oktobru prošle godine.

Koliko sad zarađuje selektor Španije?

Prema informacijama iz Španije, Luis de la Fuente je dobio solidno povećanje zarade nakon što je osvojio Evropsko prvenstvo sa "crvenom furijom" i navodno godišnje dobija dva miliona evra. Nije poznato da li je u pitanju suma bez bonusa ili sa njima. Ipak, De la Fuente je opet među slabije plaćenima na Mundijalu, kao i njegov rival iz finala Lionel Skaloni (2,3 miliona).

Daleko najplaćeniji je Karlo Anćeloti koji je u Brazilu dobio 10 miliona evra, a ispao je u osmini finala, dok je na drugom mjestu još jedan "anderačiver" Julijan Nagelsman (7 miliona evra, Njemačka). Na trećem mjestu je Maurisio Poketino (SAD) sa 6 miliona evra, pa slijede Tomas Tuhel (Engleska) 5,8 miliona, Roberto Martinez (Portugal) i Fabio Kanavaro (Uzbekistan) sa 4 i tako dalje...

Luis de la Fuente - produkt sistema

Luis de la Fuente (65) je produkt španskog fudbalskog sistema. Nije radio u naročito poznatim klubovima u Španiji, da bi 2013. godine postavljen za selektora U19 reprezentacije Španije. U njoj je uspostavio sistem, pa je dobio mladu reprezentaciju Španije (kao i olimpijsku), a nakon osvajanja medalja - izabran je za novog selektora "A" tima.

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