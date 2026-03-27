Selektor Španije pred meč protiv Srbije: "Iznenađen sam što nemaju bolje rezultate s tako fantastičnim timom"

Autor Nebojša Šatara
Fudbalska reprezentacija Srbije od 21 čas u Viljarealu igra prijateljsku utakmicu protiv selekcije Španije.

"Crvena furija" se priprema za Svjetsko prvensstvo dok su "orlovi" pod vođstvom novog selektora Veljka Paunovića počeli novi ciklus priprema s ciljem da ostvari plasman na naredni šampionat Evrope.

U najavi meča na stadionu "Keramika", kako je prenio "Mundo Deportivo", selektor Luis De la Fuente je pohvalno govorio o "orlovima".

"Iznenađen sam što nisu imali bolje rezultate jer imaju fantastičan tim. Imaju igrače u svih pet glavnih liga i sigurno će biti vrlo teška utakmica. To smo već iskusili u kvalifikacijama", izjavio je selektor Španije.

Prema njegovim riječima pristup meču sa Srbijom mora da bude takmičarski od prvog minuta.

"Ovo je kao takmičarska utakmica", potvrdio je De la Fuente, naglasivši da će meč poslužiti za testiranje novih taktika, integraciju novih igrača i raspodjelu vremena za igru, a da se pritom ne izgubi iz vida glavni cilj.

"Ostvariti najbolji rezultat i završiti meč na najbolji mogući način".

Utakmica između Španije i Srbije igra se večeras s početkom u 21 čas, a direktan prenos je na TV Arena Sport.

Možda će vas zanimati

