Španija strahuje pred Srbiju: Lamin Jamal nije trenirao

Reprezentativac Španije Lamin Jamal nije trenirao pred prijetljski meč protiv Srbije.

Lamin Jamal zadesio se na spisku reprezentacije Španije, ali sve su prilike da će propustiti susrete protiv Srbije i Egipta. Jamal, koji važi za najtalentovanijeg mladog igrača, pred kontrolne mečeve nije trenirao punim intenzitetom.

Prema pisanju tamošnjih medija fudbaler Barselone je imao poseban tretman. Preciznije, u utorak je radio samo na biciklu, tako što je bio odvojen od ostatka ekipe. Nije sasvim jasno da li će Jamal imati priliku da zaigra - da li je u pitanju povreda ili samo mjera predostrožnosti?

Jamal je već imao priliku da igra protiv Srbije, pošto se na terenu našao u Ligi nacija. Igrao je u prvom od dva susreta, a na teren je izašao u Beogradu i tom prilikom dobio žuti karton.

Susret Srbije i Španije na programu je u petak 27. marta od 21 sat. Naredni susret Španiju očekuje protiv Egipta, 31. marta ponovo od 21 sat.

