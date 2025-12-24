logo
Lamin Jamal pokrenuo jutjub kanal: Otkrio detalje iz života

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Mlada fudbalska zvijezda Lamin Jamal pokrenuo je jutjub kanal.

lamin jamal napravio jutjub kanal i otkrio zasto nema djevojku Izvor: Screenshot/YouTube/@LamineYamal

Lamin Jamal (18) je velika fudbalska zvijezda, ali i tek punoljetan privlači mnogo pažnje. Ona je vrlo često vezana za negativne strane mladog igrača, ali čini se da se Španac trudi da promijeni mišljenje javnog mnjenja. Zato je oformio jutjub kanal, sa željom da ga navijači bolje upoznaju.

Iako je Barselona željela da stavi mladog igrača pod kontrolu, čini se da nije uspjela. Jamal je kameru dočekao u rezervnom dresu reprezentacije Kolimbije, na leđima je imao broj sedam, odnosno nosio je dres Luisa Dijaza. U trosobnom stanu mogao se vidjeti haos, ali ga je Jamal opravdao uskoro selidbom.

Jamal je otvorio vrata stana u kojem je živio posljednje dvije godine, a prije preseljenja u novi dom. Već poslije prvog videa Jamala je zapratilo više od 700.000 navijača. Tokom obilaska stana Jamal je govorio o ličnim detaljima, a onda i pomalo neobično zaključio: "U mojoj kući sve miriše na vanilu, obožavam taj miris", rekao je Španac.

Lamin Jamal pokazuje svoj stan
Izvor: YouTube/@LamineYamal

Nastavio je Jamal obilazak i ispovjedanje. Međutim, njegov govor nije bivao opušteniji i više prijatan za slušaoca. Tako je ispričao: "Trudim se da rano zaspim kako bih se probudio usred noći i jeo kolačiće. To mi je omiljeni dio, zato ne mogu da imam djevojku, jer se budim noću", ispričao je tek punoljetni fudbaler.

Ono što su kamere takođe zabilježile jesu police na kojima se nalaze razna priznanja i uspomene. Istina je da je riječ o kratkoj karijeri, ali ona je veoma uspješna, pa se Jamal ima čime pohvaliti na terenu. I možda je mlad, ali priznaje da se ne sjeća kako je neka od priznanja dobijao. Ipak, ono čega se jasno sjeća jeste lopta sa Evropskog prvenstva 2024. Riječ je o polufinalnoj utakmici u kojoj je Španija pobijedila Francusku.

"Najdragocjenija stvar u mojoj kući, lopta kojom sam postigao gol protiv Francuske", ispričala je fudbalska zvijezda koja će u budućnosti živjeti u vili u kojoj su živjeli Pike i Šakira.

(MONDO)

Tagovi

Lamin Jamal

