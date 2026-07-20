Lionel Skaloni u suzama izjurio sa konferencje: "Duša me boli, ovo se neće ponoviti"

Selektor Argentine Lionel Skaloni jako je teško podnio poraz u finalu Svjetskog prvenstva od Španije.

Izvor: X/@BBCSport/Printscreen

Selektor Argentine Lionel Skaloni jedva se pojavio na konferenciji za medije poslije izgubljenog finala Svjetskog prvenstva. Zaplakao je, slomio se i najavio povlačenje do kraja godine. Nakon što je osvojio sve što se osvojiti može sa nacionalnom selekcijom, očigledno da će zajedno sa Lionelom Mesijem otići.

Probao je da taktički nadmudri Luisa de la Fuentea ali je arhitekta sada već zlatne španske generacije potpuno nadmašio svog rivala koji je sa suzama u očima stigao pred novinare.

"Pričaću sa predsjednikom saveza. Imam ideju šta bih želio da radim, ali biću tu do kraja ugovora pošto osjećam potrebu da to uradim.Ne znam da li još nešto može da se uradi, vidjećemo i pričaćemo. Zahvalan sam predsjedniku što mi je dao šansu da budem na ovom mjestu u ovom momentu. Za sve je to posao iz snova", rekao je uplakani Lionel Skaloni:

Following their World Cup final defeat to Spain, Argentina manager Lionel Scaloni walked out of his post-match press conference after becoming too emotional to carry on.pic.twitter.com/c7NQjN2MG8 — BBC Sport (@BBCSport)July 20, 2026

Istakao je da svojim igračima ništa ne zamjera i da su uradili sve što su mogli na ovom turniru. Ipak nisu uspjeli da ponove Katar i da osvoje zlato.

"Trudili smo se do posljednjeg minuta i dali smo sve od sebe, i stručni šta i igrači. Vjerujem da je jedino fer da sada uzmem malo vremena za sebe i promislim sve. Da bih nastavio moram da uradim mnogo toga, ali prije svega da resetujem svoj um, da počnem ispočetka i da ponovo stvorim ovakvu grupu igrača. To će biti teško da se uradi", rekao je on.

"Duša me boli"

Pre nego što je prekinuo konferenciju i prekinuo sa pričom, istakao je Skaloni koliko mu je ovaj poraz teško pao.

"Duša me boli. Moram da budem iskren i da kažem da ću razmisliti o svojoj budućnosti jer nisam siguran da ovakav tim može opet da se sastavi. Zaista je bolno, jako mi je žao", rekao je on i otišao sa konferencije.

Šta je uradio Skaloni?

Nekada reprezentativni desni bek Argentine je 2018. godine prvo dobio posao kao selektor U20 reprezentacije, a onda je nakon lošeg Svjetskog prvenstva u Rusiji dobio posao kao prvi trener. I krenuo je da ređa trofeje. Osim što je osvojio Svjetsko prvenstvo u Kataru i srebro sada u Americi ima i dva osvojena izdanja Kopa Amerike i treće mjesto iz Brazila 2019. Takođe za sada jedina odigrana Finalisima pripala je Argentini koju je on vodio.

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