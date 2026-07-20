Skandal Mesija i Argentine na dodjeli medalja: Španci se poklonili najvećem, pa doživjeli poniženje

Lionel Mesi i tim Argentine nisu ispoštovali rivala i okrenuli su leđa Špancima kada je dodjeljivan pehar za pobjednika Svjetskog prvenstva.

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Fudbaleri Argentine nisu dobro podnijeli poraz od Španije u finalu Svetskog prvenstva. Vidjeli smo da je Leandro Paredes napao Gavija i Erika Garsiju posle meča, a onda tokom dodjele trofeja cijeli tim Argentine se ponio nesportski. Dok je Španija primala medalje i dizala pehar, Argentinci su im okrenuli leđa.

Fudbaleri Argentine su zajedno sa stručnim štabom bili kod jednog od golova okrenuti ka svojim navijačima. Jesu navijači nosili "gaučose" kroz cijeli turnir, ali svejedno je inače običaj da se ukaže dužno poštovanje rivalu, koji je ovoga puta zaista bio bolji na terenu.

داني أولمو يتحدث عن عدم احترام لاعبي الأرجنتين و إدارة ظهورهم لحظة تتويج إسبانيا.



المذيع:" يا داني، لقد قمت بعمل ممر شرفي لـ لاعبي الأرجنتين، ولكن بعد ذلك أدار الأرجنتينيون ظهورهم لكم ولم ينظروا للخلف بينما كان يتم تسليم الميداليات والكأس... لقد أداروا ظهورهم لكم حرفياً،…pic.twitter.com/lBR2PSMaCe — كأس العالم™ (@TrendEPL)July 20, 2026

Olmo: Baš nas briga

Španski novinari su naravno primijetili taj momenat i pitali su ofanzivnog vezistu Danija Olma kako se osjeća povodom toga što rival nije ispoštovao momenat u kome je Španija dobijala pehar. Nije ga mnogo to zanimalo.

Novinar: Dani, vi ste napravili počasni špalir za igrače Argentine, ali onda su Argentinci okrenuli leđa vama i nisu se okrenuli dok ste dobijali medalje i dizali pehar. Bukvalno su vam okrenuli leđa, da li si to primijetio?

Dani Olmo: Pa... To zaista nije bitno na kraju. Mislim da je bitno da mislimo o vrijednostima koje želimo da prikažemo svima koji gledaju. Mi smo uzori mnogim generacijama, velikom broju djece i mislim da oni takođe treba da budu uzori i da se se ponašaju lijepo.

Španci uzeli sve

Ne samo da je selekcija Španije osvojila Svjetsko prvenstvo već je Rodri prograšen za najboljeg igrača turnira, iako nije imao nijedan gol ili asistenciju na Svjetskom prvenstvu. Takođe i Pau Kubarsi je dobio nagradu za najboljeg mladog igrača takmičenja, dok je Unai Simon najbolji golman.

Argentinci nisu ispoštovali Špance prilikom dodjele medalja