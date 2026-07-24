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Selektor Španije odbrusio Argentincima s dvije riječi

Selektor Španije odbrusio Argentincima s dvije riječi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Selektor Španije, Luis de la Fuente, osudio je ponašanje Argentine nakon finala. Njegove riječi su stavile tačku na brojne optužbe.

Selektor Španije odbrusio Argentini Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Luis de la Fuente, selektor prvaka Evrope i svijeta Španije, odlučio je da prekine ćutanje nakon niza optužbi iz tabora Argentine od finala na "Metlajfu" u nedjelju. Španija je pobijedila 1:0 golom Ferana Toresa, stvorila je sijaset šansi, za razliku od "gaučosa" koji ni šut nisu uputili ka golu protivnika, a potom su se pojavile razne optužbe.

Pričalo se o tome da su Argentinci morali da "puste" Španiju poslije transparenata o Folklandskim ostrvima (?), da je sudija Slavko Vinčić favorizovao De la Fuenteov tim (?), da su Španci bili grublji od Argentinaca i da su takođe zaslužili crvene kartone zbog svog ponašanja, a čak je pokrenuta i peticija da se ponovi finale. Tu je prekipjelo selektoru Španije i zato je morao da se oglasi i stavi tačku na ovu priču.

Tokom gostovanja na nacionalnoj televiziji Luis de la Fuente je osudio "nedopustivo i neprihvatljivo" ponašanje argentinskih reprezentativaca zbog tuče nakon meča.

Ko je sve napravio haos?

Krenulo je od Leandra Paredesa koji je udario Erika Garsiju i Gavija, pomoćni trener Roberto Ajala se takođe umiješao u taj sukob, a ništa bolji nisu bili ni Nauel Molina i Nikolas Otamendi. Osim što su se gurali sa igračima Španije, verbalno su ih napali, prije svega kapitena tima Rodrija.

"U tom trenutku nisam ni shvatio šta se događa. Slavio sam i grlio igrače. U svakom slučaju, to je nedopustivo i neprihvatljivo. Takve stvari ne smiju da budu dozvoljene. Riječ je o igračima najvišeg ranga, koje sam hvalio u danima pred utakmicu i koje i dalje hvalim, o velikim fudbalerima sa izvanrednim trenerom. Sigurno su se i oni osjećali jednako loše kao mi kada su vidjeli takve reakcije", naglasio je selektor Španije i dodao:

"Želim da istaknem naše ponašanje suočeno sa takvim napadima i provokacijama. Naši igrači su sve vrijeme ostali pribrani i ponašali se kao pravi sportisti".

Inače, odmah poslije finala pokrenuta je istraga protiv fudbalera Argentine i vidjećemo da li će oni biti dodatno kažnjeni.

BONUS VIDEO:

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01:13
Lionel Mesi plakao posle finala
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

(MONDO)

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Tagovi

Luis de la Fuente Argentina Španija Mundijal 2026

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