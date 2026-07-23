Lamin Jamal sasvim slučajno pomogao je jednom brendu da rasproda odjeću

Izvor: Moritz Müller / Alamy / Profimedia

Lamine Jamal ne privlači pažnju samo svojim igrama na terenu. Mladi Španac još jednom je pokazao da njegov uticaj prevazilazi granice fudbala, pošto je jednim potpuno nenamjernim detaljem napravio ogroman marketinški efekat.

Tokom finalnog meča Svjetskog prvenstva kamera je u nekoliko navrata zabilježila logo brenda "6PM" na njegovom vešu, nakon što je fudbaler Barselone podigao dres. Iako iza toga nije stajala nikakva reklamna kampanja, potez je imao efekat kakav mnogi brendovi pokušavaju da postignu mjesecima.

Vidi opis Lamin Jamal slučajno napravio reklamu godine Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ANP / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: David Ramos / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: ANP, ANP / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Buda Mendes / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Justin Setterfield / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Justin Setterfield / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Interesovanje za njemačkog proizvođača naglo je poraslo odmah tokom utakmice. Prema pisanju Bilda, veliki broj navijača i ljubitelja mode krenuo je u potragu za istim modelom bokserica koje je nosio Jamal, a proizvod je ubrzo nestao iz prodaje.

Finale koje je pratila ogromna globalna publika pretvorilo je jedan slučajan trenutak u jednu od najzapaženijih marketinških priča godine. Jamal je tako još jednom potvrdio da je već sada mnogo više od fudbalera. Njegovo ime postalo je prepoznatljivo širom svijeta, kako među ljubiteljima sporta, tako i van fudbalskih krugova.

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(MONDO)