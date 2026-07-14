Jamal dodatno podgrijao tenzije: Podsjetio Francuze na bolan poraz

Lamin Jamal se oglasio na društvenim mrežama uoči polufinala Mundijala.

Izvor: Tony Gutierrez/AP

Pred okršaj Španije i Francuske u polufinalu Svjetskog prvenstva, pažnju javnosti privukao je potez jednog od najtalentovanijih fudbalera današnjice Lamina Jamala. Nije nepoznanica da mladi Španac zna da provocira, pa je tako pred spektakl riješio da doda "ulje na vatru".

Mladi ofanzivac Barselone oglasio se na društvenim mrežama nekoliko sati prije početka velikog duela, objavivši fotografiju trenutka kada je slavio pogodak protiv istog rivala u prethodnom susretu dvije selekcije.

Pogledajte kako je Lamin Jamal provocirao rivala:

Izvor: Screenshot/Instagram/@lamineyamal

Na slici se nalazi proslava njegovog gola iz utakmice koja je ostala upamćena kao pravi fudbalski spektakl, pošto je Španija tada u dramatičnoj završnici savladala Francusku rezultatom 5:4. Jamal je u tom meču imao jednu od ključnih uloga i još jednom pokazao zbog čega ga mnogi smatraju budućnošću svetskog fudbala. Ipak, na aktuelnom Mundijalu nije uspio da dostigne nivo igara koje su ga prethodno vinule među najveće zvijezde.

Zbog toga je njegova objava pred duel sa Francuzima izazvala dodatnu pažnju. Nije poznato da li je u pitanju samo način da dodatno motiviše sebe i saigrače ili svojevrsna poruka velikom rivalu pred novi susret.

Francuska u polufinale ulazi sa statusom blagog favorita, dok Španija želi da ponovi uspjeh iz prethodnog duela i još jednom pokaže da pripada samom vrhu svjetskog fudbala.

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