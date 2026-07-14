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Uživo, Francuska - Španija: Polufinale Svjetskog prvenstva u fudbalu (SASTAVI) 0
Uživo Francuska Španija prenos polufinale Mundijal 2026
Uživo Francuska Španija prenos polufinale Mundijal 2026
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Uživo, Francuska - Španija: Polufinale Svjetskog prvenstva u fudbalu (SASTAVI)

Reprezentacije Francuske i Španije bore se za finale Svjetskog prvenstva u fudbalu.

Fudbalske reprezentacije Francuske i Španije igraju polufinale Svjetskog prvenstva, prvo na ovogodišnjem takmičenju. Francuzi su na prethodnom turniru poraženi od Argentine u finalu, a četiri godine ranije osvojili su trofej pobjedom nad Hrvatskom u Rusiji. To bi im možda i davalo prednost, ali... Ova generacija španskih fudbalera već je dokazana osvajanjem Evropskog prvenstva i sada joj fali samo iskorak na Mundijalu.

Meč počinje u 21.00 po vremenu u Srbiji, a očekuje se da gledamo spektakularnu utakmicu. Drugo polufinale igra se u srijedu uveče, a rivali će biti Engleska i Argentina.

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
21:03

1' - Počinjemo!

Pratimo meč Francuske i Španije. Čeka nas spektakl u polufinalu Svjetskog prvenstva jer igraju dva veoma atraktivna i moćna tima, koja postižu mnogo i primaju malo golova tokom cijelog turnira.

21:01

Minut ćutanja

Utakmica polufinala Svjetskog prvenstva između Francuske i Španije počinje minutom ćutanja.

21:01

Ko sudi?

Glavni arbitar meča je Ivar Barton iz El Salvadora, a on je na ovom turniru već ispisao istoriju svjetskog fudbala. Postao je prvi sudija koji je, u skladu sa pravilima, isključio fudbalera koji je tokom rasprave rukom prekrio usta. Stradao je Migel Almiron, jedan od najboljih paragvajskih fudbalera.

20:58

Dva svjetska šampiona!

Francuska je bila najbolja na planeti 1998. godine kada je organizovala Mundijal, a zatim i na Svjetskom prvenstvu 2018. godine u Rusiji. Sa druge strane, Španija ima titulu osvojenu 2010. godine na takmičenju koje je organizovala Južna Afrika. Zanimljivo je i da su preostale dvije selekcije osvajale Svjetsko prvenstvo - Engleska kao domaćin 1966. godine, a Argentina tri puta - 1978, 1986. i 2022. godine.

20:57

Put do polufinala

Francuska je u grupnoj fazi savladala Senegal (3:1), Irak (3:0) i Norvešku (4:1), a zatim u nokaut fazi Švedsku (3:0), Paragvaj (1:0) i Maroko (2:0). Sa druge strane, Španci su u grupnoj fazi remizirali protiv Zelenortskih Ostrva i bili bolji od Saudijske Arabije (4:0) i Urugvaja (1:0), a zatim su izbacivali redom Autriju (3:0), Porrugal (1:0) i Belgiju (2:1).

20:16

SASTAVI!

Francuska: Menjan - Kunde, Saliba, Upamekano, Dinj - Čuameni, Rabio - Barkola, Olise, Mbape - Dembele

Španija: Simon - Poro, Kubaris, Laport, Kukurelja - Rodri, Ruiz - Jamal, Olmo, Baena - Ojarzabal

20:14

Dobro veče!

Fudbalske reprezentacije Francuske i Španije igraće prvo polufinale na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Dvije evropske selekcije pokušaće da obezbijede mjesto u finalu, koje im po kvalitetu i uspesima u posljednjih 25 godina pripada. Ipak, mjesta ima samo za jedan tim, pa nas očekuje spektakl.

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