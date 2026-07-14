Uživo, Francuska - Španija: Polufinale Svjetskog prvenstva u fudbalu (SASTAVI)

Reprezentacije Francuske i Španije bore se za finale Svjetskog prvenstva u fudbalu.
Fudbalske reprezentacije Francuske i Španije igraju polufinale Svjetskog prvenstva, prvo na ovogodišnjem takmičenju. Francuzi su na prethodnom turniru poraženi od Argentine u finalu, a četiri godine ranije osvojili su trofej pobjedom nad Hrvatskom u Rusiji. To bi im možda i davalo prednost, ali... Ova generacija španskih fudbalera već je dokazana osvajanjem Evropskog prvenstva i sada joj fali samo iskorak na Mundijalu.
Meč počinje u 21.00 po vremenu u Srbiji, a očekuje se da gledamo spektakularnu utakmicu. Drugo polufinale igra se u srijedu uveče, a rivali će biti Engleska i Argentina.
1' - Počinjemo!
Pratimo meč Francuske i Španije. Čeka nas spektakl u polufinalu Svjetskog prvenstva jer igraju dva veoma atraktivna i moćna tima, koja postižu mnogo i primaju malo golova tokom cijelog turnira.
Minut ćutanja
Utakmica polufinala Svjetskog prvenstva između Francuske i Španije počinje minutom ćutanja.
Ko sudi?
Glavni arbitar meča je Ivar Barton iz El Salvadora, a on je na ovom turniru već ispisao istoriju svjetskog fudbala. Postao je prvi sudija koji je, u skladu sa pravilima, isključio fudbalera koji je tokom rasprave rukom prekrio usta. Stradao je Migel Almiron, jedan od najboljih paragvajskih fudbalera.
Dva svjetska šampiona!
Francuska je bila najbolja na planeti 1998. godine kada je organizovala Mundijal, a zatim i na Svjetskom prvenstvu 2018. godine u Rusiji. Sa druge strane, Španija ima titulu osvojenu 2010. godine na takmičenju koje je organizovala Južna Afrika. Zanimljivo je i da su preostale dvije selekcije osvajale Svjetsko prvenstvo - Engleska kao domaćin 1966. godine, a Argentina tri puta - 1978, 1986. i 2022. godine.
Put do polufinala
Francuska je u grupnoj fazi savladala Senegal (3:1), Irak (3:0) i Norvešku (4:1), a zatim u nokaut fazi Švedsku (3:0), Paragvaj (1:0) i Maroko (2:0). Sa druge strane, Španci su u grupnoj fazi remizirali protiv Zelenortskih Ostrva i bili bolji od Saudijske Arabije (4:0) i Urugvaja (1:0), a zatim su izbacivali redom Autriju (3:0), Porrugal (1:0) i Belgiju (2:1).
SASTAVI!
Francuska: Menjan - Kunde, Saliba, Upamekano, Dinj - Čuameni, Rabio - Barkola, Olise, Mbape - Dembele
Španija: Simon - Poro, Kubaris, Laport, Kukurelja - Rodri, Ruiz - Jamal, Olmo, Baena - Ojarzabal
Dobro veče!
Fudbalske reprezentacije Francuske i Španije igraće prvo polufinale na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Dvije evropske selekcije pokušaće da obezbijede mjesto u finalu, koje im po kvalitetu i uspesima u posljednjih 25 godina pripada. Ipak, mjesta ima samo za jedan tim, pa nas očekuje spektakl.