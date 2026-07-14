Uživo, Francuska - Španija: Polufinale Svjetskog prvenstva u fudbalu (SASTAVI)

Reprezentacije Francuske i Španije bore se za finale Svjetskog prvenstva u fudbalu.

Fudbalske reprezentacije Francuske i Španije igraju polufinale Svjetskog prvenstva, prvo na ovogodišnjem takmičenju. Francuzi su na prethodnom turniru poraženi od Argentine u finalu, a četiri godine ranije osvojili su trofej pobjedom nad Hrvatskom u Rusiji. To bi im možda i davalo prednost, ali... Ova generacija španskih fudbalera već je dokazana osvajanjem Evropskog prvenstva i sada joj fali samo iskorak na Mundijalu.

Meč počinje u 21.00 po vremenu u Srbiji, a očekuje se da gledamo spektakularnu utakmicu. Drugo polufinale igra se u srijedu uveče, a rivali će biti Engleska i Argentina.