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Prvi put u istoriji Mundijala: FIFA uvela posebnu loptu za samu završnicu

Prvi put u istoriji Mundijala: FIFA uvela posebnu loptu za samu završnicu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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U završnici Mundijala imaćemo i posebnu loptu. U prethodnih mjesec dana reprezentacije su igrala sa šarenom loptom, ali će u polufinalu i finalu biti prisutno drugačije i prije svega simbolično izdanje ovog rekvizita

FIFA predstavila loptu za završnicu Mundijala Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Svjetsko prvenstvo ulazi u samu završnicu, a sa polufinalnim duelima stiže i promjena koja će odmah biti primijećena na terenu. Fudbaleri više neće igrati sa prepoznatljivom višebojnom loptom, poznatom i pod nazivom Trionda, već će se u borbi za trofej koristiti posebna verzija namijenjena posljednjim utakmicama turnira.

Kompanija Adidas predstavila je novu loptu za polufinale, meč za treće mjesto i veliko finale. Dizajn je potpuno drugačiji - dominiraju zlatna, bijela i crna boja, a ovo je prvi put u istoriji Svjetskog prvenstva da je posebno izrađena lopta samo za završnu fazu takmičenja.

Simbolika gradova domaćina

Nova verzija lopte nosi naziv Trionda Final, a osim promijenjenog izgleda, u njen dizajn utkane su brojne poruke povezane sa Svjetskim prvenstvom. Na lopti se nalaze grafički detalji i natpisi koji predstavljaju četiri grada u kojima će biti odigrane posljednje utakmice turnira - Atlantu, Majami, Dalas i Njujork. 

Osim gradova gdje će se igrati završnica Mundijala, na lopti su ispisana i imena svih lokacija koje su tokom Mundijala bile domaćini utakmica u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Pogledajte kako izgleda lopta u završnici Mundijala: 

Iz Adidasa su objasnili inspiraciju za izgled nove lopte: "Dizajn lopte Trionda Final inspirisan je putem ka najvećem fudbalskom trofeju".

"Luksuzna zlatna završnica predstavlja trofej Svjetskog prvenstva, dok crna osnova dodatno ističe izgled lopte i stvara snažan i sofisticiran vizuelni identitet za završnicu takmičenja. Dok su preostali gradovi domaćini uklopljeni kroz trouglaste grafičke elemente, stvarajući slojevitu priču koja se prostire cijelom površinom lopte."

Tehnologija ostaje ista

Iako će izgled lopte biti drugačiji, njene karakteristike ostaju nepromijenjene. Fudbaleri će u najvažnijim utakmicama turnira koristiti istu konstrukciju i tehnologiju kao i do sada. Lopta zadržava isti oblik, teksturu i izradu sa četiri panela, a u unutrašnjosti se i dalje nalazi napredni senzor koji prikuplja podatke tokom utakmica.

Ova tehnologija omogućava da se svaki kontakt sa loptom prati u realnom vremenu. Senzor bilježi podatke čak 500 puta u sekundi, što sudijama pomaže da donesu brže i preciznije odluke prilikom korišćenja VAR sistema. Navijači zahvaljujući ovoj tehnologiji mogu da dobiju i detaljne statističke podatke - poput informacije o najjačem udarcu na utakmici ili najbržem letu lopte.

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Mundijal 2026 FIFA lopta

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