logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mesi predao štafetu Jamalu: Cijeli svijet vidio kako dječak postaje čovjek

Mesi predao štafetu Jamalu: Cijeli svijet vidio kako dječak postaje čovjek

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Španac Lamin Jamal je ispisao istoriju na Svjetskom prvenstvu, a scena kako grli Lionela Mesija je posebno upečatljiva.

Lionel Mesi i Lamin Jamal Izvor: Charlotte Wilson / Getty images / Profimedia

Scena kako Lamin Jamal tješi uplakanog Lionela Mesija poslije finala Svjetskog prvenstva obišla je svijet. To je samo nastavak, mada se može reći i kraj priče koja je započeta u Barseloni 2007. godine. Argentinac je predao štafetu mladom Špancu koji je sa samo 19 godina kompletirao trofeje sa Evropskog i Svetskog prvenstva i pokazao da je fudbal u dobrim rukama.

Dok je masa na tribinama klicala Mesiju, Lamin Jamal je pokazao da je zreo za velika djela. Uloga sjajnog Španca se ne ogleda u brojkama, već u tome što je naučio da svoj talenat može staviti u ulogu tima. Upravo je timska igra donijela Špancima najveću titulu i potvrdu onoga što demonstriraju posljednjih godina, da igraju najljepši fudbal na svijetu.

Neki će reći da se as Barselone nije najbolje pokazao na najvećoj sceni, ali istina je daleko od toga. Počeo je turnir sa povredom zadnje lože, ali ga je završio kao najmlađi igrač koji je komletirao Evropsko i Svjetsko prvenstvo - 19 godina i šest dana.

Pored toga što je vanserijski talenat, on je i amajlija španske reprezentacije. Jamal još uvijek nije doživio poraz u dresu "crvene furije", a odigrao ih je 28.

Bio je starter na 13 utakmica na velikim turnirima i svaki put napuštao teren kao pobjednik. Ovaj podvig ima svoje mjesto u istoriji - u pitanju je najduži niz sa stopocentnim učinkom među svim evropskim fudbalerima na velikim turnirima (kada su bili starteri).

To nije sve. Zajedno sa saigračem iz Barselone Kubarsijem, postao je peti tinejdžer koji je zaigrao od početka finala Svjetskog prvenstva i osvojio titulu, nakon Pelea (Brazil, 1958), italijanskog defanzivca Đuzepea Bergomija (1982) i Kilijana Mbapea (Francuska, 2018).

Kako je igrao Lamin Jamal?

Lamin Jamal je dao jedan gol na tek završenom Svjetskom prvenstvu, ali se njegov doprinos igri ne ogleda samo u statistici. U meču sa Argentincima pokazao je zrelost, nije padao na trikove dosta iskusnijih asova i žrtvovao individualni učinak radi višeg cilja. Upravo o tome je govorio selektor Španije Luis de la Fuente poslije osvojenog trofeja.

"Igrao je sjajan fudbal, što će mu pomoći da sazri i postane još bolji igrač nego što je sada. Zaista se žrtvovao za dobrobit tima. To je veoma važno u mojoj ekipi. Po mom mišljenju, odigrao je odlično Svjetsko prvenstvo."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lionel Mesi Lamin Jamal fudbal Mundijal 2026 Argentina Španija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC