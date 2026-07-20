Mesi predao štafetu Jamalu: Cijeli svijet vidio kako dječak postaje čovjek

Španac Lamin Jamal je ispisao istoriju na Svjetskom prvenstvu, a scena kako grli Lionela Mesija je posebno upečatljiva.

Izvor: Charlotte Wilson / Getty images / Profimedia

Scena kako Lamin Jamal tješi uplakanog Lionela Mesija poslije finala Svjetskog prvenstva obišla je svijet. To je samo nastavak, mada se može reći i kraj priče koja je započeta u Barseloni 2007. godine. Argentinac je predao štafetu mladom Špancu koji je sa samo 19 godina kompletirao trofeje sa Evropskog i Svetskog prvenstva i pokazao da je fudbal u dobrim rukama.

Dok je masa na tribinama klicala Mesiju, Lamin Jamal je pokazao da je zreo za velika djela. Uloga sjajnog Španca se ne ogleda u brojkama, već u tome što je naučio da svoj talenat može staviti u ulogu tima. Upravo je timska igra donijela Špancima najveću titulu i potvrdu onoga što demonstriraju posljednjih godina, da igraju najljepši fudbal na svijetu.

Neki će reći da se as Barselone nije najbolje pokazao na najvećoj sceni, ali istina je daleko od toga. Počeo je turnir sa povredom zadnje lože, ali ga je završio kao najmlađi igrač koji je komletirao Evropsko i Svjetsko prvenstvo - 19 godina i šest dana.

Pored toga što je vanserijski talenat, on je i amajlija španske reprezentacije. Jamal još uvijek nije doživio poraz u dresu "crvene furije", a odigrao ih je 28.

Bio je starter na 13 utakmica na velikim turnirima i svaki put napuštao teren kao pobjednik. Ovaj podvig ima svoje mjesto u istoriji - u pitanju je najduži niz sa stopocentnim učinkom među svim evropskim fudbalerima na velikim turnirima (kada su bili starteri).

To nije sve. Zajedno sa saigračem iz Barselone Kubarsijem, postao je peti tinejdžer koji je zaigrao od početka finala Svjetskog prvenstva i osvojio titulu, nakon Pelea (Brazil, 1958), italijanskog defanzivca Đuzepea Bergomija (1982) i Kilijana Mbapea (Francuska, 2018).

Kako je igrao Lamin Jamal?

Lamine Yamal comforting Lionel Messi after the final is easily the most wholesome moment you’ll see today. ❤️pic.twitter.com/efGNbaWc4A — MC (@CrewsMat10)July 19, 2026

Lamin Jamal je dao jedan gol na tek završenom Svjetskom prvenstvu, ali se njegov doprinos igri ne ogleda samo u statistici. U meču sa Argentincima pokazao je zrelost, nije padao na trikove dosta iskusnijih asova i žrtvovao individualni učinak radi višeg cilja. Upravo o tome je govorio selektor Španije Luis de la Fuente poslije osvojenog trofeja.

"Igrao je sjajan fudbal, što će mu pomoći da sazri i postane još bolji igrač nego što je sada. Zaista se žrtvovao za dobrobit tima. To je veoma važno u mojoj ekipi. Po mom mišljenju, odigrao je odlično Svjetsko prvenstvo."

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