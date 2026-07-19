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Mesi "drukao" Kukurelju kod Slavka Vinčića: Htio crveni karton po novim pravilima

Mesi "drukao" Kukurelju kod Slavka Vinčića: Htio crveni karton po novim pravilima

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Na finalu Svjetskog prvenstva, Mesi je tražio crveni karton za Kukurelju zbog pokrivanja usta, ali sudija Vinčić nije reagovao.

Mesi tražio od Vinčića da isključi Kukurelju zbog pokrivanja usta Izvor: RTS/Screenshot

Nije bilo mnogo drame na meču Argentine i Španije sve do nadoknade vremena kada je Enco Fernandez dobio crveni karton za bezobrazan faul nad Pauom Kubarsijem, dok je samo nekoliko sekundi kasnije zatraženo da i Mark Kukurelja bude isključen sa meča.

O čemu se radi? Kukurelja je prišao Mesiju i nešto je prokomentarisao dok je rukom prekrivao usta, poslije čega je kapiten Argentine odmah otišao kod sudije Slavka Vinčića i tražio crveni karton.


Podržali su ga i drugi igrači Argentine, skočili su oko Vinčića traživši da prema novim pravilima dodijeli direktan crveni karton Kukurelji, međutim arbitar iz Donjih Palačkovaca ih nije poslušao. Štaviše, nije konsultovao ni VAR tehnologiju kako bi vidio da li je bilo osnova da se isključi bek Španije.

Inače, na ovom turniru su zbog "pokrivanja usta" tokom svađanja na terenu crvene kartone dobijali Migel Almiron (Paragvaj) i Pjero Inkapije (Ekvador).

Šta kažu pravila?

IFAB (Međunarodni bord fudbalskih asocijacija) je uveo pravilo koje sudijama omogućava da kazne crvenim kartonom svakog igrača koji prekrije usta rukom, rukom (podlakticom/nadlakticom) ili dresom tokom konfliktnih situacija sa protivnicima. Ova mjera služi kao sredstvo odvraćanja od skrivanja pogrdnog, diskriminatornog ili uvredljivog rječnika.

  • Prekršaj: Kazna se odnosi specifično na konfliktne scenarije u kojima igrač namjerno skriva usne dok komunicira agresivno ili provokativno.
  • Diskreciono pravo pri sprovođenju: Sudije pokazuju crveni karton na osnovu konteksta i namjere samog gesta, obično nakon pregleda snimka (VAR)
  • Dodatno pravilo: IFAB je takođe odobrio crveni karton za igrače i osoblje koji napuste teren u znak protesta protiv sudijske odluke.

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Tagovi

Lionel Mesi Mark Kukurelja fudbal Argentina Španija Mundijal 2026

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