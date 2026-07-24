Vrhunac bezobrazluka: Argentinci traže ponavljanje finala Svjetskog prvenstva!?

Argentinci traže ponavljanje finala Svjetskog prvenstva zbog kontroverznog suđenja. Peticija je potpisana od strane više od 100 hiljada navijača.

Izvor: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Španija je u finalu Svetskog prvenstva "odučila od fudbala" Argentinu i sasvim zasluženo podigla pehar. Stvorila je sijaset prilika i poslije 120 minuta fudbala je golom Ferana Toresa ponovo završila na krovu svijeta, dok su Argentinci odigrali jedno od najlošijih finala u istoriji - i nijednom nisu pripretili protivniku.

I pored svega, dio Argentinaca traži ponavljanje finala, što je zaista vrhunac bezobrazluka. Pojavila se peticija koju je potpisalo više od 100 hiljada navijača, koja teško da će doduše bilo šta promijeniti.

Autorka peticije je Žizela Sančez koja tvrdi da je finale "ukaljano kontroverznim i korumpiranim suđenjem" i zbog toga traži da FIFA pod hitno reaguje. Pretpostavlja se da misli na crveni karton Enca Fernandeza, koji je "odnio" Paua Kubarsija pred istek regularnih 90 minuta, dok je i poslije susreta bilo isključenja, kada su Argentinci počeli da jure Špance po terenu i da ih tuku - prije svih Leandro Paredes.

Navodi se da bi "dopuštanje ovakvih događaja" narušilo vjerodostojnost fudbala, tako da zbog toga potpisnici peticije traže da se finale ponovi "bez uticaja korumpiranih sudija" na čelu sa Slavkom Vinčićem.

"Nedavno finale između Argentine i Španije ukaljano je kontroverznim i korumpiranim suđenjem. Prema video-dokazima, bio je potkupljen kako bi uticao na ishod utakmice. To je monumentalno razočaranje za igrače, trenere i navijače koji žude da vide utakmicu odlučenu talentom i posvećenošću na terenu, a ne nametnutim sudijskim odluka. Ako dozvolimo da korupcija prođe neprimjećeno na ovoj globalnoj sceni, dajemo loš primjer budućim generacijama sportista i navijača", navodi se.

"Zato tražimo da FIFA ove incidente razmotri sa svom ozbiljnošću i transparentnošću, i da razmotri ponavljanje finala - ovog puta bez uticaja korumpiranog sudije".

Inače, pokretane su peticije i za ponavljanje mečeva Argentina - Egipat i Argentina - Engleska, naravno bez ikakvog uticaja.

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