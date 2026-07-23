Novi skandal trese Mundijal: Pokrenuta istraga zbog namještanja utakmica

Nekoliko mečeva koji su odigrani tokom mjesec dana Mundijala sad su pod istragom zbog eventualnog namještanja.

Izvor: Profimedia/AFP PHOTO/FIFA/KURT SCHORRER

Iako je Mundijal završen, dešavanja vezana za Svjetsko prvenstvo i dalje ne jenjavaju. Poslije brojnih mečeva sada je otvorena istraga o potencijalnom namještanju utakmica i sumnjivim uplatama u kladionicama tokom turnira, javlja RMC Sport.

Savjet Evrope označio je nekoliko pojedinačnih incidenata koji su okarakterisani kao sumnjivi i zbog toga će biti podložni daljoj analizi. Jedna od situacija posebno je izdvojena, a riječ je o crvenom kartonu koji je Temba Zvane iz Južne Afrike dobio protiv Meksika. Ujedno, uplaćena je nesvakidašnje velika suma od 4,5 miliona dolara na neriješen ishod meča između Španije i Zelenortskih Ostrva prije samog susreta.

Ove dvije situacije nisu jedine koje se preispituju. Skoro četvorominutna VAR provjera i poništen gol Ferana Toresa na utakmici protiv Saudijske Arabije takođe su na tapetu. Iako su ovo situacije koje je izdvojio Savjet Evrope, FIFA oštro odbacuje bilo kakve optužbe. Svjetska kuća fudbala navodi da ne postoje čvrsti dokazi koji bi potvrdili ovu teoriju i dokazali da je bilo kakva nepravilnost imala uticaj na ishode mečeva.

Naravno, istraga je tek u početnoj fazi, pa bismo u narednim danima mogli detaljnije da saznamo više informacija. Bilo kako bilo, ovakve tvrdnje svakako ne idu u korist FIFA i organizatorima Svjetskog prvenstva, posebno ako se uzme u obzir da su i dešavanja na terenu vezana za Argentinu dobila posebnu pažnju. Treneri su se masovno žalili na tretman koji je bivši šampion imao, a potom je i sama Argentina najavila istragu zbog kleveta i lažnih optužbi.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!