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Donald Tramp zastrašivao igrače Španije: "U***o sam se kad sam čuo šta mi viče"

Donald Tramp zastrašivao igrače Španije: "U***o sam se kad sam čuo šta mi viče"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Donald Tramp je napravio niz skandala na finalu Svjetskog prvernstva i dodeli pehara. O tome je između ostalog pričao Mark Kukurelja.

Mark Kukurelja i Donald Tramp Izvor: Heiko Becker, HMB Media / Alamy / Profimedia

Španija je osvojila Svjetsko prvenstvo i podigla najbitniji fudbalski pehar, a na ceremoniji dodjele pehara pojavio se i Donald Tramp. Napravio je po svom običaju cirkus i nisu mogli da ga sklone sa podijuma, a dok su ga neki igrači ignorisali, neke je uplašio.

Sjajni bek selekcije Španije Mark Kukurelja je priznao da mu nije bilo svejedno kada se rukovao i dobijao medalju od predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. 

"Rečeno nam je da je po pravilima da Donald Tramp dođe i da nam da trofej, kao i da ne možemo da ga podignemo dok on ne ode sa podijuma. Čekali smo ga da ode, ali on nije htio da se skloni. Na sve to gledao sam ga i rekao mi je: 'Podigni ga, ja ću da ostanem ovdje.' I tako je i uradio. Pitao sam se ko smije išta da mu kaže... Znate u***o sam se od straha", rekao je iskreno Mark Kukurelja posle finala. 

Šta se zapravo desilo?

Vidjeli smo da je zajedno sa Đanijem Infantinom kao predsjednikom FIFA Donald Tramp donio Zlatni globus koji je zajedno trebalo da daju Rodriju. Ipak umjesto da se po pravilima skloni Tramp je napravio cirkus i upropastio dodjelu pehara. Prvo je išao da se pozdravi sa Jeremijem Pinom i Pedrijem, a zatim je samo ostao da stoji na podijumu.

Španija je osvojila svoju drugu titulu prvaka svijeta, a ipak se kada je pehar dodjeljivan više pričalo o Trampu i njegovim gafovima nego o slavlju zlatne generacije španskog fudbala.: 

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Tagovi

Mark Kukurelja fudbal Španija Mundijal 2026

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