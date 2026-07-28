Dejan Stanković se ujeo za jezik pred meč sa Larnom: "Prošli put sam nešto rekao, pa je drugačije shvaćeno"

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković odgovarao je na pitanja medija pred meč protiv Larna u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona dočekuje Larn. U prvom meču u Sjevernoj Irskoj upisala je ubjedljivu pobjedu (4:0) i duel na "Marakani" bi trebalo da predstavlja samo formalnost (srijeda, 20 časova). Međutim, Dejan Stanković ne dozvoljava nikakvu vrstu opuštanja što je potvrdio i dan pred meč na konferenciji koja je održana na terenu za trening.

"Igramo kod kuće, biće dosta naših navijača, imaš obavezu da budeš najjači, najbolji, najorganizovaniji. Meni ne mijenja ništa da li je 4:0 doneseno iz Sjeverne Irske. Znači nam za podizanje forme, da proširimo sastav, da donesemo bodove za sebe. Ne bih sada govorio još nešto, pošto sam vidio da je malo drugačije prokomentarisano kada sam rekao i za druge, ali sam mislio stvarno lijepo, ne ružno. Rade Krunić se vratio, imam slatke muke", rekao je Stanković.

Nije saglasan sa tim da je 4:0 rezultat koji znači da je sve već gotovo.

"Sa vaše strane gledišta je tako, za mene je svaka utakmica mnogo bitna. Moraš da uđeš skoncentrisan, da se ne bi povrijedio. Oni će uđi sa 150 odsto, ti ako uđeš sa 50 riskiraš da se povrijediš, na meni je da se radi na psihologiji, važnosti meča. Milion puta sam rekao da nosiš dres Zvezde. Ponovio sam i njima, da ne pravimo neke gluposti, da se meč shvati onako kako treba. Nosiš Zvezdin dres, moramo da izgledamo fenomenalno. 4:0 je sjajan rezultat, ali ne mijenja ništa."

"Kostov neće početi, Bukari će igrati"

Izvor: MN PRESS

Potvrdio je šef struke crveno-bijelih da će biti određenih rotacija u timu u srijedu, nije htio da priča o rivalu u trećem kolu gdje se čeka ishod revanša Vikingura i Hapoel Ber Ševe.

"Ne razmišljam o narednom protivniku. Biće rotacija da bi proširio sastav, da bi bilo više igrača sa minutažom u nogama, to mi je jedino bitno. Sezona je duga, momenat u kvalifikacijama je specifičan, dosta tenzije, upitnika, znatiželje, ko će biti, kako i slično. Što više proširim sastav, to ću imati više slatkih muka. Ne mogu da vidim budućnost i da razmišljam ko će da prođe. Sutra uveče će se znati."

Potvrdio je da Vasilije Kostov neće biti u startnoj postavi i da će Osman Bukari biti na terenu.

"Neće početi Kostov. Izašao je protiv Vojvodine zbog umora, osjetio je desni aduktor. Spreman je, da treba igrao bi, ali zašto rizikovati. Želim da produžim roster i da on bude svjež i spreman za naredni meč. Nemam razlog da ulazim u bilo kakav rizik. Neće početi meč. Bukari? Ne mogu sastav da izdiktiram, ali će Bukari igrati, da li od početka ili će ući, to ne znam."

Izvor: Harry Langer/DeFodi Images/Profimedia

Za kraj je upitan za najnovije pojačanje Derika Lukasena.

"Nije još sa nama, odradio je prvi trening, stavio je kopačke, promjene ritma, treba mu četiri-pet dana treninga da bi radio trening od početka. Sigurno će za treće kolo, vjerujemo, da bude spreman", zaključio je Stanković.

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