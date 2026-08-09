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Poraz Srbije golom u posljednjoj sekundi: Bolan kraj Evropskog prvenstva u Beogradu

Poraz Srbije golom u posljednjoj sekundi: Bolan kraj Evropskog prvenstva u Beogradu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Rukometna reprezentacija Srbije za igrače do 18 godina završila je kao 14. na Evropskom prvenstvu u Beogradu poslije poraza od Švedske u posljednjoj sekundi meča.

Rukometaši Srbije do 18 godina 14. na Evropskom prvenstvu Izvor: Instagram/handball_planet_official

Srbija je završila kao 14. na Evropskom prvenstvu za kadete u Beogradu pošto su "orlići" poraženi od Švedske 39:38 (22:18) u drami i golom u posljednjoj sekundi meča.

Srpski tim je cijelo drugo poluvrijeme jurio prednost rivala, ali je na kraju desno krilo Švedske Loke Fridh dao gol sa zvukom sirene za pobjedu nordijskog tima. Utrčao je u posljednjoj sekundi na pivota sa desnog krila i nije na kraju uspio njegov udarac da zaustavi Vanja Radivojević. Pogledajte taj pogodak: 

Kod Šveđana momak sa korijenima sa ovih prostora Filip Pastuhović dao je 8 golova kao i Hanes Karlson, dok je Neo Bratnes dao 5. U timu Srbije Stefan Stojinović je dao 11 golova, Filip Blećić 9, a Mihajlo Popović 7.

Kako je odigrala Srbija? 

Srpski tim je na ovom prvenstvu uspio da napravi jedan veliki rezultat i odigra neriješeno sa finalistom Njemačkom u grupi, ali su ga porazi od Slovenije i Francuske eliminisali u drugoj grupnoj fazu. Savladana je Austrija u doigravanju, pa je tom pobjedom osiguran plasman na Svetsko prvenstvo.

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Rukomet Srbija

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