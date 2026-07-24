Samed Baždar će ostati u Realu iz Saragose, nakon što mu je transfer u Švedsku propao.
Momak rođen u Novom Pazaru Samed Baždar (22) nije uspio da dogovori transfer u drugi klub, pa će karijeru morati da nastavi u Španiji. Bivši fudbaler Partizana nije bio u planovima kluba iz Saragose, pa je promjena sredine bila najbolje rješenje - ipak, do toga neće doći.
Samed Baždar je protekle sezone igrao za Jegeloniju, kao pozajmljeni igrač, a onda se pojavila ideja da karijeru nastavi u Stokholmu, u AIK-u. Međutim, iz Švedske su stopirali transfer, prema pisanju tamošnjeg Ekspresena. Ostaje pitanje da li će Baždar tražiti novi angažman ili će se prilagoditi novonastaloj situaciji.
Ono što ne ide u prilog napadaču koji je prošao sve mlađe selekcije reprezentacije Srbije, a onda riješio da obuče dres Bosne i Hercegovine u seniorskoj kategoriji, jeste činjenica da je bio dio tima na Mundijalu. Očekivanja su da će dobru formu, nalet adrenalina i želju za pobjedama nastaviti i na terenu, ali bez pružene prilike to će biti teško izvesti.
Baždar možda nije dobijao mnogo prilike na Svjetskom prvenstvu, ali nema sumnje da mu je odlazak u Meksiko, Sjedinjene Američke Države i Kanadu bio velika inspiracija za nastavak karijere. Ipak, ukupno je odigrao 28 minuta protiv Kanade, sa kojom je BiH remizirala, a kasnije nije ulazio na teren.
Reprezentativcu BiH propao transfer, sad ga čeka treća liga
Samed Baždar
Baždar je u minuloj sezoni odigrao 27 mečeva, postigao je šest golova i dvije asistencije. Povratak u redove Reala iz Saragose za Baždara znači i igranje u trećoj ligi, pošto je ovaj španski klub prethodne sezone ispao iz drugog ranga takmičenja.
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(MONDO)