Argentinac odlazi u penziju: "Teren napuštam ponosan"

Reprezentativac Argentine Nikolas Otamendi odlučio da ode u penziju poslije Mundijala i vicešampionskog mjesta na Svjetskom prvenstvu.

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Argentina je na Mundijalu zauzela drugo mjesto, nije uspjela da odbrani titulu prvaka, pa će tako do narednog Svjetskog prvenstva ovaj tim izgledati poprilično drugačije. Očekuje se da će Lionel Mesi okačiti kopačke o klin, ali prije njega to je uradio Nikolas Otamendi, makar kada je u pitanju nacionalni tim.

"Sudbina je htjela da moj posljednji meč u karijeri bude finale Svjetskog prvenstva. Nismo uspjeli da ostvarimo rezultat kojem smo se nadali, ali teren napuštam ponosan, jer je ova ekipa pokazala borbenost do samog kraja. Odlazim spokojan, svjestan da sam pružio maksimum. Hvala navijačima na nevjerovatnoj podršci. Učinili ste da svaki put kada se čuje himna ne osjećamo da nas je samo 11 na terenu, već da iza nas stoje milioni ljudi koji dijele isti san", rekao je Otamendi.

Argentinac je potom dodao: "Nemojte nikada odustati od svojih snova. Biće trenutaka kada će porazi izgledati kao nešto što se ne može prevazići, ali ovaj dres uvijek pripada onima koji ga nose sa ponosom, skromnošću, žrtvom i ljubavlju. Nastavite da se borite i ne dozvolite da vas neuspjeh zaustavi. Trofeji ostaju zapisani u istoriji, ali ljubav prema reprezentaciji i ovim bojama traje zauvijek", zaključio je iskusni argentinski defanzivac.

Otamendi je odigrao 139 utakmica za 17 godina u dresu reprezentacije i postigao je osam golova. Još prije Mundijala Argentinac je najavio odlazak u penziju. Možda nije dobio onakvu završnicu kakvu je želio, ali moraće da se zadovolji drugim mjestom na svijetu. Osim toga, 2022. postao je prvak svijeta sa Argentinom, a prethodno je osvojio dva trofeja Kopa Amerike - 2021. i 2024. godine.

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