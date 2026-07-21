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Luka Modrić poslije Svjetskog prvenstva ne završava karijeru!

Luka Modrić poslije Svjetskog prvenstva ne završava karijeru!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Luka Modrić će po svemu sudeći još da igra fudbal i planira da produži ugovor sa Milanom na bar još godinu dana.

luka modric ostaje u milanu jos godinu dana Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Luka Modrić će u septembru da proslavi 41. rođendan i ne planira još da ide u penziju. Kako stvari stoje ostaće bar još godinu dana aktivan fudbaler. Sprema se produžetak ugovora sa Milanom i želja da se karijera još malo produži.

Prema informacijama do kojih je došao italijanski novinar Đanluka Di Marcio ugovor će da bude produžen. Trenutni ugovor ističe vrlo brzo, 30. juna, ali su dvije strane veoma blizu postizanja dogovora o nastavku saradnje na još godinu dana.

Ulogu u svemu ovome izgleda je imao i Zlatan Ibrahimović koji je jedini preživio seriju otkaza poslije neuspješne sezone "rosonera". Sada kreću ispočetka sa trenerom Rubenom Amorimom. Izgleda da je i portugalski stručnjak shvatio da je potrebno da ima lidera u svlačionici i da i on želi da Luka ostane još malo.

Podsjetimo, Modrić je sa reprezentacijom Hrvatske igrao na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu i takmičenje su završili u nokaut fazi porazom od Portugala (2:1) poslije skandala sa ofsajdom, čipom i haosom koji je tada nastao...

BONUS VIDEO:

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00:16
Luka Modrić i Alesandro Del Pjero
Izvor: Instagram/alessandrodelpiero
Izvor: Instagram/alessandrodelpiero

(MONDO)

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Tagovi

Luka Modrić Milan Mundijal 2026

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