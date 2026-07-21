Luka Modrić će po svemu sudeći još da igra fudbal i planira da produži ugovor sa Milanom na bar još godinu dana.

Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Luka Modrić će u septembru da proslavi 41. rođendan i ne planira još da ide u penziju. Kako stvari stoje ostaće bar još godinu dana aktivan fudbaler. Sprema se produžetak ugovora sa Milanom i želja da se karijera još malo produži.

Prema informacijama do kojih je došao italijanski novinar Đanluka Di Marcio ugovor će da bude produžen. Trenutni ugovor ističe vrlo brzo, 30. juna, ali su dvije strane veoma blizu postizanja dogovora o nastavku saradnje na još godinu dana.

Vidi opis Luka Modrić poslije Svjetskog prvenstva ne završava karijeru! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: CHRISTIAN BRUNSKILL / UPI / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Jack Guez / AFP / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Federico Titone / Zuma Press / P/© Federico Titone / SOPA Images Br. slika: 8 8 / 8

Ulogu u svemu ovome izgleda je imao i Zlatan Ibrahimović koji je jedini preživio seriju otkaza poslije neuspješne sezone "rosonera". Sada kreću ispočetka sa trenerom Rubenom Amorimom. Izgleda da je i portugalski stručnjak shvatio da je potrebno da ima lidera u svlačionici i da i on želi da Luka ostane još malo.

Podsjetimo, Modrić je sa reprezentacijom Hrvatske igrao na nedavno završenom Svjetskom prvenstvu i takmičenje su završili u nokaut fazi porazom od Portugala (2:1) poslije skandala sa ofsajdom, čipom i haosom koji je tada nastao...

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Pogledajte 00:16 Luka Modrić i Alesandro Del Pjero Izvor: Instagram/alessandrodelpiero Izvor: Instagram/alessandrodelpiero

(MONDO)