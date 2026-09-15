Ibrahimović se vratio u Milano poslije šest mjeseci

Zlatan Ibrahimović vratio se na stadion Milana prvi put poslije šest mjeseci i svađe sa Masimilijanom Alegrijem koju je imao tada.

Izvor: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Zlatan Ibrahimović vratio se u prostorije fudbalskog kluba Milano prvi put poslije šest mjeseci. Italijanski "Skaj sport" prenosi da nije bio u klupskim prostorijama čak šest mjeseci. Još od kada je ušao u sukob sa tadašnjim trenerom Masimilijanom Alegrijem.

Kada je došlo do njihovog sukoba uloga Šveđanina je u preostalom dijelu sezone bila u smanjenom kapacitetu. To mu je dozvolilo da se posveti nekim drugim stvarima, pa je tako radio i kao stručni konsultant tokom Svjetskog prvenstva.

Pošto je ekipa sezonu završila na petom mjestu i ostala bez plasmana u Ligu šampiona Alegri je dobio otkaz.

"Uprkos tome što nije bio u klubu Ibrahimović je radio svoj posao i sarađivao je sa vlasnikom kluba Gerijem Kardinaleom. Bili su u aktivnoj komunikaciji prethodnih mjeseci. U ponedjeljak je pratio trening i očekuje se da će biti na tribinama na meču protiv Benfike u Ligi Evrope", navodi se u tekstu.

Podsjećanja radi, Ibrahimović radi kao savjetnik vlasnika kluba i na taj način je odlučio da ostane u fudbalu po odlasku u penziju.

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