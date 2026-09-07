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Transfer bomba u hrvatskom fudbalu: 194 cm visoki vezista Milana stigao u Istru

Transfer bomba u hrvatskom fudbalu: 194 cm visoki vezista Milana stigao u Istru

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Demirel Hodžić je novi fudbaler Istre i zaigraće u HNL-u. On dolazi na pozajmicu iz velikom Milana.

Demirel Hodžić iz Milana prešao u Istru Izvor: Roberta Corradin/IPA Sport / ipa / imago sportfotodienst / Profimedia

Odjeknulo je novo pojačanje Istre u Hrvatskoj pošto je klub pojačao 194 centimetra visoki defanzivni vezista Milana Demirel Hodžić. Momak rođen u Švedskoj 2005. godine ima četiri nastupa za omladinske selekcije ove skandinavske države, a iako je nastupao za rezerve "rosonera" prošle sezone sada želi u ozbiljniji seniorski fudbal.

Sada je potpisao za Istru nakon 30 mečeva za Milan Futuro i 56 nastupa i tri gola za omladince velikana iz Italije. Bio je i na pozajmici u Švedskoj, a sada dolazi u HNL.

Za Milan Futuro je nastupao u Seriji C i Seriji D, za Ergrite u prvoj ligi Švedske, a sada će u Istri juriti evropski fudbal. Prošle godine je Istra bila šesta u prvenstvu, a osim Hodžića koji dolazi na pozajmicu pozajmljeni su i napadač Isak iz Verone kao i vezista Gustavo Albarasin iz Alavesa.

Novi trener kluba Španac Havijer Kabeljo koji je vodio Alaves nekoliko puta probaće da nadmaši šesto mjesto iz prošle godine.

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Tagovi

HNL NK Istra 1961 Milan transferi

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