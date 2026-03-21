Najbizarniji gol u istoriji hrvatskog fudbala: Golman se smijao od muke, ovo je pravi šou

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Nevjerovatna situacija dogodila se na prvenstvenoj utakmici između Istre i Varaždina.

Najbizarniji gol u istoriji hrvatskog fudbala na meču Istra Varaždin Izvor: sportnet|HR/X/Printscreen

Fudbaleri Istre savladali su Varaždin sa 2:1, u 27. kolu elitnog ranga tamičenja u Hrvatskoj, a svi pričaju o golu koji je donio preokret na stadionu u Puli.

Domaći tim je slavio pogotkom Josipa Radoševića u 81. minutu koji je vjerovatno jedan od najbizarnijih golova u istoriji hrvatskog fudbala. Kapiten Istre je raspalio po lopti sa ivice šesnaesterca, utisak je da lopta nije išla u okvir gola, ali onda je odskočila o rupu na terenu i odbila se pravo u gol. 

Golman Varaždina nije mogao da veruje šta se dogodilo, ali faktički je sve bilo regularno... Uslijedilo je nekoliko momenata nevjerice, a onda i veliko slavlje na stadionu Aldo Drosina.

Pogledajte ovu nevjerovatnu situaciju.

 Što se tiče utakmice, Varaždin je stigao do gola u ranoj fazi meča u 11. minutu preko Latkovića, domaćin se razigrao u nastavku, ali su za bolju igru nagrađeni tek u posljednjih petnaest minuta. Izjednačenje je viđeno u 76. minutu kada je Heister zatresao mrežu gostiju, da bi konačan rezultat postavio pomenuti Radošević i definitivno će ovo biti gol koji će pamtiti tokom čitave karijere.

Istra je poslije ove pobjede peta na tabeli sa 36 bodova, dok je Varaždin četvrti sa bodom više, pa je stoga ulog ove utakmice bio i te kako veliki.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC