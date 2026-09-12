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Sin bivšeg igrača Partizana spriječio istorijski uspjeh Lacija: Dva gola za dva minuta spasila Milan na Olimpiku!

Sin bivšeg igrača Partizana spriječio istorijski uspjeh Lacija: Dva gola za dva minuta spasila Milan na Olimpiku!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Lacio bio nadomak najboljeg starta u Seriji A, ali se ekipi Đenara Gatuza ispriječio Dijego Moreira.

Serija A Lacio i milan odigrali 2-2 uz dva gola Dijega Moreire Izvor: Giuseppe Maffia / Alamy / Profimedia

Đenaro Gatuzo našao se na udaru kritika nakon što je Lacio na njegovom debiju eliminisan od Mantove u prvom kolu Kopa Italije, a onda se sve preokrenulo.

Pod vođstvom Gatuza „nebeskoplavi“ iz Rima su upisali tri pobjede u prva tri prvenstvena meča u Seriji A, što se posljednji put desilo u sezoni 2012/13, a onda je na Olimpiko stigao klub u kojem se popularni "Rino" proslavio - Milan.

Lacio i Milan remizirali su 2:2 u subotu uveče iako su Rimljani vodili 2:0 na Olimpiku i bili nadomak njboljeg starta u Seriji A u svojoj istoriji.
Mateo Kanćelijeri i Zijani Noslin donijeli su Rimljanima veliku prednost koja je mogla biti ubjedljivija da Majk Manjan nije na rubu peterca skinuo „zicer“ Matiji Zakanjiju, a onda se sve okrenulo.

Možda je Gatuzo malo i „baksuzirao“ na isteku sata igre kada je izveo obojicu strijelaca, ali definitivno važnija izmjena bila je ona na drugoj strani na startu drugog poluvremena, kada se među trojicom igrača koji su ušli sa klupe našao i Dijego Moreira.

Sin nekadašnjeg napadača beogradskog Partizana, Almamija Moreire, ovog ljeta stigao je iz Strazbura na San Siro za čitavih 50 miliona evra, te poslije dva meča koja je presjedio na klupi i sat vremea igre protiv Juventusa ove subote počeo da isplaćuje novac.

Bio je to „blickrig“ Milana i Moreire, reprezentativac Belgije je u razmaku od samo samo 120 sekundi postigao dva gola i poništio vođstvo Lacija.

Nakon izjednačenja na 2:2 u 67. minutu preuzeo je Milan potpunu kontrolu, ali nije uspio da stigne to potpunog preokreta na Olimpiku.



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Tagovi

Almami Moreira Lacio Milan Serija A

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