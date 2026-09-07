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Luka Modrić ovo neće zaboraviti: U Torinu doživio nešto što se rijetko viđa

Luka Modrić ovo neće zaboraviti: U Torinu doživio nešto što se rijetko viđa

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Kapiten reprezentacija Hravtske Luka Modrić je uz ovacije navijača Juventusa napustio teren u susretu Milana i "stare dame"

Navijači Juventusa podzravili Luku Modrića Izvor: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Kapiten reprezentacije Hrvatske Luka Modrić (40) doživio je posebno priznanje u Torinu. Iskusni vezista dobio je ovacije čitavog stadiona kada je u 82. minutu napustio teren u derbiju Juventusa i Milana, a aplauz domaćih navijača pokazao je koliko ga poštuju i van kluba za koji trenutno nastupa.

Meč je završen rezultatom 1:1, a Modrić je na terenu proveo 81 minut. Kada je Ruben Amorim odlučio da ga zamijeni Ardonom Jašarijem, uslijedio je trenutak koji su posebno izdvojili italijanski mediji. Navijači Juventusa ispratili su hrvatskog kapitena aplauzom, a pridružili su im se i simpatizeri Milana, koji su mu potom otpjevali pjesmu.

Posebnu pažnju tom trenutku posvetio je portal MilanNews koji je pohvalio njegovo izdanje: "I danas je, iako je praktično napunio 41 godinu, Hrvat bio veličanstven na sredini terena, diktirao je ritam i igru."

Tutomerkato je Modrića ocjenio sa 6,5, ali je mnogo važnije od same brojke ono što su napisali o njegovom značaju za ekipu Milana: "Imati igrača poput njega u veznom redu uvijek je prednost. Godine prolaze, ali njegova klasa ne pokazuje znakove da blijedi."

Pohvale su stigle i sa portala SempreMilan, koji je posebno istakao način na koji Modrić koristi iskustvo i osjećaj za igru. "On uvijek zna šta treba da uradi sa loptom", navodi se, uz ocjenu da je Modrić umio da uspori ritam kad je Milanu bilo potrebno da sačuva posjed, ali i da je u velikom dijelu utakmice gotovo "propovijedao u pustinji", jer nije imao dovoljnu pomoć saigrača u veznom redu.

Ipak, iz Torina će se najviše pamtiti scena iz 82. minuta. Modrić je izašao iz igre uz ovacije navijača Juventusa, a potom su mu počast odali i Milanovi navijači. Za fudbalera koji je na pragu 41. godine, takav prizor predstavlja još jedno veliko priznanje.

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Tagovi

Luka Modrić Serija A Milan Juventus

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