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Juventus u 92. minutu izbjegao poraz od Milana: Kerim Alajbegović prvi put starter kod crno-bijelih (VIDEO)

Juventus u 92. minutu izbjegao poraz od Milana: Kerim Alajbegović prvi put starter kod crno-bijelih (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbaleri Juventusa remizirali su protiv Milana u derbiju trećeg kola italijanske Serije A.

Juventus Milan Serija A Kerim Alajbegović starter Izvor: sportinfoto / DeFodi Images / Profimedia

Činilo se da će i treći uzastopni meč Juvea i Milana biti okončan nepopularnim rezultatom 0:0, jer su oba tima većim dijelom meča brinule o vlastitoj mreži. Onda je na 20-ak minuta prije kraja sijevnuo udarac tinejdžera gostiju Alfađa Sisea, koji je odsjeo u mreži torinskih crno-bijelih i činilo se da će "rosoneri" s tri boda u džepu otići kući. Međutim, u drugom minutu sudijske nadoknade je Federiko Gati spriječio poraz "bjankonera". 

JUVENTUS - MILAN 1:1 (0:0)

Utakmica na „Alijanc“ stadionu u Torinu bila je posebna za reprezentativca Bosne i Hercegovine Kerima Alajbegovića, koji je u nedjelju uveče po prvi put u karijeri bio u startnoj postavi „Stare dame“.

Ipak, krilni napadač „zmajeva“ neće po lijepom pamtiti svoj prvi start u ovako velikom meču, u kojem je napad njegovog tima u potpunosti zakazao.

Prvo poluvrijeme ponudilo je izuzetno skroman i oprezan fudbal. Tokom uvodnih 45 minuta na terenu praktično nije viđeno gotovo ništa, a jedino uzbuđenje zabilježeno je u 38. minutu.

Fransisko Konseisao je šutirao opasno iskosa, ali je golman gostiju Majk Menjan sjajnom intervencijom spasio Milan.

Zbog pomanjkanja akcije na terenu, najinteresantniji kadar prvog dijela bio je onaj kada je zvanična kamera na tribinama torinskog stadiona prikazala prvog tenisera svijeta, Italijana Janika Sinera.

U nastavku meča viđena je nešto dinamičnija igra. Torinski crno-bijeli su već od uvodnih minuta drugog poluvremena ubacili u višu brzinu i stvorili pritisak pred golom gostiju. Najbolju priliku na utakmici ponovo je imao raspoloženi Konseisao, koji je u 54. minutu snažnim udarcem uzdrmao stativu, ali je mreža Menjana i ovog puta ostala netaknuta.

Iako su „rosoneri“ bili u nastavku u prilično podređenom položaju, gosti sa San Sira su iz prve prave akcije poveli i to samo četiri minuta nakon što je mladog bh. fudbalera Alajbegovića zamijenio Žeremi Boga.

Strijelac tog pogotka bio je takođe tinejdžer, ali u dresu crveno-crvenih. Alfađo Sise je dobio odličnu loptu od Samjuela Čukvueze, izvukao se na desnu nogu i pogodio suprotan ugao - 0:1.

I kad se čekao kraj meča, Kopmajners je u kaznenom prostoru pronašao Federika Gatija, koji je sjajnu šutirao glavom i uz malu pomoć prečke, matirao Menjona za prvi ovosezonski remi obje ekipe na startu nove sezone - 1:1.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

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Tagovi

Juventus Milan Serija A Kerim Alajbegović

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