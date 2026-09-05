Spektakularan derbi na "Meaci": Nakon 0:0 u prvom poluvremenu - ludi preokret i pet golova u nastavku

Sve je prštalo u Milanu, prvi veliki derbi u italijanskoj Seriji A donio sjajan fudbal.

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Ljubitelji italijanskog fudbala prisustvovali su jednoj od najuzbudljivijih poluvremena Serije A u posljednje vrijeme. U derbiju 3. kola italijanskog prvenstva, Inter je na svom stadionu "Đuzepe Meaca" uspio da nadoknadi dva gola zaostatka iz drugog poluvremena i u dramatičnoj završnici savlada Napoli rezultatom 3:2 (0:0).

Nakon prvih 45 minuta, u kojima su mreže mirovale, nastavak meča donio je pravu eksploziju i čak pet pogodaka.

Gosti iz Napulja šokirali su milansku publiku na startu drugog dela. Prvo je Mateo Politano u 50. minutu pogodio za 0:1, da bi samo tri minuta kasnije Rasmus Hojlund udvostručio prednost Napolija i doveo tim do šokantnih 0:2.

Međutim, reakcija "nerazura" bila je ekspresna. Kapiten Lautaro Martínez u 56. minutu vraća Inter u život prvim pogotkom u sezoni za 1:2. Pritisak domaćih isplatio se u 82. minutu kada je rezervista Markus Tiram, koji je ušao na pauzi, pogodio za 2:2 i poravnao rezultat.

Kada se činilo da će derbi završiti podjelom bodova, u prvoj minuti sudijske nadoknade na scenu ponovo stupa fantastični Lautaro Martínez. Svojim drugim gola na utakmici izazvao je erupciju oduševljenja na tribinama i donio Interu treću uzastopnu pobjedu i maksimalan učinak na početku prvenstva.

Pobjedonosnom golu Intera prethodio je nevjerovatan promašaj gostiju. Sambo Angisa sa svega nekoliko metara nije uspio da ugura loptu u gol, a kazna je stigla već u narednom napadu, kada je Inter preokrenuo i slavio 3:2.

Pogledajte sve najzanimljivije detalje sa meča u Milanu.

SERIJA A - 3. KOLO:

Fiorentina - Torino 1:2 (0:0)

/Pelegrino 47 - Mandragora 73, Adams 82/

Inter - Napoli 3:2 (0:0)

/Martinez 56, 90+1, Tiram 82 - Politano 50, Hojlund 53/

Roma - Atalanta (20.45)

Nedjelja:

Frozinone - Venecija (15.00)

Parma - Monca

Bolonja - Sasuolo (18.00)

Juventus - Milan (20.45)

Ponedjeljak:

Kaljari - Leće (18.30)

Udineze - Lacio (20.45)



