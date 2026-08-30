Komov čas fudbala na "Maradoni": Hrvat načeo, najbolji strijelac dokusurio Napoli

Komo u derbiju drugog kola Serije A slavio kao gost protiv Napolija.

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Prvi derbi u novoj sezoni Serije A odigran je na stadionu "Dijego Maradona" u Napulju, gdje je Napoli ugostio Komo.

Sjajni tim Seska Fabregasa držao je rivalu čas fudbala u prvom poluvremenu i prvi put, tek iz petog pokušaja, u najvišem rangu italijanskog fudbala stigao do trijumfa nad Napolijem.

Početak meča u potpunosti je pripao gostima, koji su nametnuli svoj ritam i u 17. minutu stigli do zaslužene prednosti. Nakon izgrađene akcije po sredini terena, Martin Baturina preciznim udarcem matirao je Aleksa Mereta i doveo Komo u vodstvo.

Ipak, Napolitanci su vrlo brzo izjednačili. Na isteku pola sata igre, Rasmus Hojlund koristi šansu u kaznenom prostoru i pogađa mrežu praktično iz jedine prave prilike. Međutim, Komo je ekspresno vratio prednost samo četiri minute kasnije. Prošle godine najbolji strijelac Napolitanaca Anastasios Duvikas, koji je je postigao gol i na otvaranju sezone u Udinama (1:1), koristi grešku u odbrani Napolija i ponovo dovodi svoju ekipu u vođstvo, koja s prednošću 2:1 odlazi na odmor. Asistent je bio danas odlični Baturina.

Mnogo mirnije je bilo u nastavku, gdje nije viđen nijedan udarac u okvir gola. Komo je zadržao prednost i stigao do četvrtog boda u sezoni, dok su Napolitanci upisali prvi neuspjeh.



