Stanković hipnotisao Jašarija, oduševio na San Siru: "Velika Filipova partija nadomak svoje kuće"

Golman Venecije Filip Stanković ostavio odličan utisak na gostovanju Milanu, uprkos porazu svog tima 0:2.

Izvor: Tiziano Ballabio / Zuma Press / Profimedia

Golman Venecije i sin Dejana Stankovića Filip Stanković (24) vratio se u svoj Milano i sa svojom ekipom ipak doživio poraz od Milana 0:2. Na San Siru, kraj kojeg je odrastao i na kojem mu brat Aleksandar igra za Inter, srpski čuvar mreže imao je nekoliko veoma zapaženih intervencija i zaslužio je pohvale u italijanskim medijima.

"Stankovićeve velike odbrane na korak do svoje kuće", piše Gazeta delo Sport u izvještaju sa utakmice, koju su u korist "rosonera" odlučili gol Gonsala Ramoša u 69. minutu i autogol Raduana Halala u 89. Srpski defanzivac Strahinja Pavlović odigrao je cijeli meč za Milan i takođe bio u šansi pred Stankovićem.

Filip Stanković "hipnotisao" Jašarija

Izvor: Stefano RELLANDINI / AFP / Profimedia

"Jašari je, oči u oči sa Stankovićem, bio hipnotisan od strane golmana", pisao je "Tutosport", pa naveo da je Halal postigao odlučujući autogol u završnici upravo poslije Stankovićeve odbrane šuta Švajcarca albanskog porijekla.

Štaviše, u toj situaciji Filip je skinuo čist zicer vezisti "rosonera", ali nije bilo dovoljno da ne primi gol. Halal je natrčao u punom trku i od njega se lopta odbila u gol. Ispostavilo se tako da su mu igrači Milana dali jedini gol udarcem Gonsala Ramoša iz prve, sa ivice peterca u 70. minutu.

Nažalost, Venecija je ovim porazom poslije dva kola pala na posljednje mjesto tabele bez ijednog boda i sa gol-razlikom 0:4, dok je Milan prvi sa šest poena.

Pogledajte kako je Stanković branio protiv Milana: