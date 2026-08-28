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Pavlović najbolji u timu Venecije, ali ni Srbin nije svemoćan

Pavlović najbolji u timu Venecije, ali ni Srbin nije svemoćan

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Milan se mučio, ali na kraju ipak savladao novajliju u ligi.

Filip Stanković i Gonsalo Ramoš Izvor: Spada / LaPresse / Profimedia

Više od sat vremena odolijevala je Venecija na "San Siru", ali novajlija u Seriji A na kraju je ipak potpisao kapitulaciju u duelu sa favorizovanim Milanom.

Nisu "rosoneri" pokazali bogzna kakvu partiju, dominirao je na golu gostiju Filip Stanković, najbolje ocijenjeni igrač Venecije, ali ni Srbin nije bio svemoćan. Branio je šta je mogao, ali su ipak na kraju dvije lopte odsjele iza njegovig leđa.

Prvu od njih u gol je pospremio Gonsalo Ramoš, ovogodišnje pojačanje Milana iz PSŽ-a, dok je konačnih 2:0 autogolom postavio Reduan Halal.

Imala je Venecija svoje šanse, ali nedovoljno da dođe bar do počasnog gola. Tome je kumovao i Strahinja Pavlović, koji je u prvom poluvremenu imao jednu sjajnu intervenciju i tako sačuvao svoj gol.

U sastavu domaćih nije igrao Rafael Leao, koji napušta Milan i prelazi u Galatasaraj.

SERIJA A - 2. KOLO:

Milan - Venecija 2:0 (0:0)
/Ramoš 69, Halal 89 ag/

Subota:

Fiorentina - Frozinone (18.30)
Monca - Udineze
Sasuolo - Torino
Juventus - Parma (20.30)

Nedjelja:

Napoli - Komo (18.30)
Kaljari - Inter (20.45)

Ponedjeljak:

Leće - Roma (18.30)
Atalanta - Bolonja (20.45)



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Tagovi

Serija A Milan FK Venecija Filip Stanković

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