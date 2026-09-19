Sudije tražile više novca, ABA liga odgovorila: Poznati honorari za novu sezonu

ABA liga je otvorila novi konkurs za sudije, a osim želje da se nova lica priključe timu, poznate su i plate arbitara za narednu sezonu

Izvor: MN PRESS

ABA liga je otvorila prijave za nove sudije, a kandidati koji žele da se prijave moraće da ispune nekoliko uslova i prođu kroz više faza selekcije. Regionalno takmičeje spremno je da proširi krug arbitara, ali za to neće biti dovoljna samo prijava kandidata.

Kao što je već najavljeno Migel Anhel Perez imenovan je za komesara za delegiranje sudija i predsednika Sudijske komisije, a novi disciplinski sudija regionalnog takmičenja biće Robert Brdar. Kad je u pitanju konkures za sudije na njega se mogu javiti arbitri koji imaju najmanje 25 godina i najmanje pet sezona iskustva u najvišem rangu domaćeg takmičenja ili na međunarodnim utakmicama. Pored iskustva, od kandidata se traže dobro poznavanje engleskog jezika i odgovarajuća fizička spremnost.

Selekcija će biti sprovedena kroz nekoliko provera. Sudije će polagati test iz košarkaških pravila, analizirati sporne i karakteristične situacije sa utakmica, a očekuju ih i provera znanja engleskog jezika, fizički test i razgovor sa članovima komisije.

Prijave su otvorene do 21. septembra u 15 časova, do kada zainteresovani arbitri moraju da dostave potrebnu dokumentaciju.

Konkurs za nove sudije dolazi u trenutku kada je ABA liga objavila i iznose honorara za sezonu 2026/27. To se dogodilo ubrzo pošto se pojavila informacija da Udruženje sudija ABA lige traži bolje finansijske i pravne uslove za arbitre.

Koliko novca su tražile sudije?

Sudije su, prema prema pisanju Meridian sporta tražile 1.200 evra bruto za utakmice prvog dijela takmičenja, 1.400 za duele među osam najboljih, 1.600 za četvrtfinale, 1.800 za polufinale i 2.000 evra za finale. U ABA 2 ligi predviđeno je 300 evra za utakmice ligaškog dijela, 320 za plej-in, 370 za četvrtfinale, 500 za polufinale i 630 za finale. Arbitri su tražili bruto naknade u rasponu od 600 evra za ligaški dio do 1.000 za finale.

Koliko novca je ABA liga odredila za sudije?

Za utakmicu prve faze ABA lige plata sudija će iznositi 630 evra, umjesto dosadašnjih 562,50. Mečevi u osmini finala i u plej-inu plaćaće se 650, odnosno za četvrtfinale 700, polufinale 1.100, a finale 1.500 evra. Trenutno nisu poznati sezonski bonusi, eventulano penzioni bonusi, tačan iznos dnevnica i dodatno osiguranje koje su arbitri tražili u predlogu dostavljenom rukovodstvu takmičenja.

Plate sudija u ABA ligi:

Izvor: ABA liga

Plate sudija u ABA 2 ligi:

Izvor: ABA liga