Roma u istom danu kupila dva kapitena: Na "Olimpiko" stižu De Ron i Balerdi

Dosadašnji kapiteni Atalante i Olimpika iz Marseja nastaviće karijeru u dresu "vučice".

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Roma je ove nedelje dovela dvojicu kapitena - vezni igrač Marten de Ron prešao je na "Olimpiko" iz Atalante, dok je centralni defanzivac Leonardo Balerdi stigao iz Olimpika iz Marseja.

Tridesetpetogodišnji De Ron je postao kapiten Atalante nakon što je u timu iz Bergama, tokom dva mandata, proveo ukupno deceniju. On će se ponovo udružiti sa trenerom Rome Đan Pjerom Gasperinijem, koji ga je ranije trenirao u Atalanti.

Gasperini je izjavio da je posao završen za dva dana, nakon što je De Ron, inače i standardni reprezentativac Holandije, ispao iz planova trenutnog trenera Atalante Mauricija Sarija.

"Кontaktirao sam sa vlasnikom Atalante Lukom Perkasijem i oni su odlučili da daju De Ronu slobodu da uradi šta želi, nakon što je toliko toga dao Atalanti tokom svih ovih godina", rekao je Gasperini. "On je zaista želio da dođe u Romu", dodao je iskusni italijanski strateg.

De Ronov transfer je, prema izvještajima sa Apenina, vrijedan oko milion evra.

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S druge strane, dvadesetsedmogodišnji argentinski defanzivac Leonardo Balerdi stiže iz Francuske. Odigrao je više od 200 utakmica u Evropi nastupajući za Borusiju Dortmund i Marsej, gde je postao kapiten. Balerdi je zbog povrede propustio ovogodišnje Svjetsko prvenstvo, nakon što je bio uvršten na prvobitni spisak Argentine od 26 igrača.

"Doveli smo dva kapitena", rekao je Gasperini. "Balerdi je u najboljim igračkim godinama."

Prema navodima iz Rima, Roma polako finišira prelazni rok. Nil el Ajnaui trebalo bi da pređe na pozajmicu u RB Lajpcig, dok ostaje otvorena pozicija lijevog krila, za koju rimski klub još traži adekvatno pojačanje.