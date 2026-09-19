Mohamed Salah rasturio Galatasaraj: Rival Crvene zvezde nije imao milosti!

Trabzonspor je u velikom derbiju savladao Galatasaraj rezultatom 4:0, šaljući jasnu poruku Crvenoj zvezdi pred evropski okršaj.
Trabzonspor je poslao snažnu poruku Crvenoj zvezdi!
Turski velikan je u velikom derbiju potpuno nadigrao Galatasaraj i slavio ubjedljivim rezultatom 4:0, čime je aktuelnom šampionu nanio jedan od najtežih poraza u novoj sezoni.
Čak tri gola postigao je Mohamed Salah, dok je četvti bio djelo Noe Saviola.
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Trabzonspor je od početka meča nametnuo svoj ritam i pokazao da se nalazi u odličnoj formi. Galatasaraj, koji je prethodne četiri sezone osvajao titulu prvaka Turske, nije uspio da pronađe odgovor na igru domaćina.
Ovaj rezultat posebno je zanimljiv i zbog Crvene zvezde, pošto će Trabzonspor biti jedan od njenih rivala u ligaškoj fazi Lige konferencije. Turski klub je tako poslao ozbiljno upozorenje pred evropski okršaj sa srpskim šampionom.