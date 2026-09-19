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Mohamed Salah rasturio Galatasaraj: Rival Crvene zvezde nije imao milosti!

Mohamed Salah rasturio Galatasaraj: Rival Crvene zvezde nije imao milosti!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Trabzonspor je u velikom derbiju savladao Galatasaraj rezultatom 4:0, šaljući jasnu poruku Crvenoj zvezdi pred evropski okršaj.

Trabzonsport pobijedio Galatasaraj 4:0 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Trabzonspor je poslao snažnu poruku Crvenoj zvezdi!

Turski velikan je u velikom derbiju potpuno nadigrao Galatasaraj i slavio ubjedljivim rezultatom 4:0, čime je aktuelnom šampionu nanio jedan od najtežih poraza u novoj sezoni.

Čak tri gola postigao je Mohamed Salah, dok je četvti bio djelo Noe Saviola.

Trabzonspor je od početka meča nametnuo svoj ritam i pokazao da se nalazi u odličnoj formi. Galatasaraj, koji je prethodne četiri sezone osvajao titulu prvaka Turske, nije uspio da pronađe odgovor na igru domaćina.

Ovaj rezultat posebno je zanimljiv i zbog Crvene zvezde, pošto će Trabzonspor biti jedan od njenih rivala u ligaškoj fazi Lige konferencije. Turski klub je tako poslao ozbiljno upozorenje pred evropski okršaj sa srpskim šampionom.

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Tagovi

Trabzonspor FK Galatasaraj Mohamed Salah Turska Superliga

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