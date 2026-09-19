Trabzonspor je u velikom derbiju savladao Galatasaraj rezultatom 4:0, šaljući jasnu poruku Crvenoj zvezdi pred evropski okršaj.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Trabzonspor je poslao snažnu poruku Crvenoj zvezdi!

Turski velikan je u velikom derbiju potpuno nadigrao Galatasaraj i slavio ubjedljivim rezultatom 4:0, čime je aktuelnom šampionu nanio jedan od najtežih poraza u novoj sezoni.

Čak tri gola postigao je Mohamed Salah, dok je četvti bio djelo Noe Saviola.

Vidi opis Mohamed Salah rasturio Galatasaraj: Rival Crvene zvezde nije imao milosti! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Nurgul GUNAYDIN / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Trabzonspor je od početka meča nametnuo svoj ritam i pokazao da se nalazi u odličnoj formi. Galatasaraj, koji je prethodne četiri sezone osvajao titulu prvaka Turske, nije uspio da pronađe odgovor na igru domaćina.

Ovaj rezultat posebno je zanimljiv i zbog Crvene zvezde, pošto će Trabzonspor biti jedan od njenih rivala u ligaškoj fazi Lige konferencije. Turski klub je tako poslao ozbiljno upozorenje pred evropski okršaj sa srpskim šampionom.