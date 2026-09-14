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Neko mora da ugasi požar! Stefano Pioli stiže na Marakanu?

Neko mora da ugasi požar! Stefano Pioli stiže na Marakanu?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor Kurir Sport
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Stefano Pioli je na radaru Trabzonspora, koji traži novog trenera nakon lošeg starta sezone.

Stefano Pioli Izvor: Shutterstock

Trabzonspor je u velikim problemima na startu sezone, a uprava turskog kluba već je krenula u potragu za novim trenerom.

Kako prenosi Jagiz Sabunčoglu, kontaktiran je agent Stefana Piolija, koji bi mogao da preuzme ekipu.

Trabzon je tokom leta uložio ogromna sredstva u pojačanja, ali rezultati za sada nisu ni blizu očekivanja. Klub je eliminisan od Ferencvaroša u kvalifikacijama za Ligu Evrope, nakon čega je Fatih Tekke podnio ostavku, dok ni privremeni trener Husejin Džimšir nije uspio da pokrene ekipu.

Trabzonspor je u subotu poražen od Konjaspora sa 1:0 i trenutno zauzima tek sedmo mjesto u prvenstvu sa sedam bodova iz pet utakmica.

Pioli je bez angažmana od novembra prošle godine, kada je napustio Fiorentinu, a prethodno je vodio Milan, Lacio, Inter, Bolonju i druge klubove, kao i Al Nasr.

Ukoliko preuzme Trabzon, italijanski stručnjak bi imao priliku da se ponovo vrati u Beograd. Trabzon 17. decembra gostuje Crvenoj zvezdi na stadionu "Rajko Mitić" u Ligi konferencije. Pioli je već dolazio na Marakanu kao trener Milana u sezoni 2020/21.

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Tagovi

Stefano Pioli Trabzonspor treneri fudbal Turska

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