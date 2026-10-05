Donatas Motiejunas: "Ostavio sam trag u Crvenoj zvezdi"

Litvanski centar Donatas Motiejunas igraće za solunski PAOK i vjeruje da može da doprinese na putu ka trofejima.

Izvor: MN PRESS

Litvanski centar Donatas Motiejunas nastaviće karijeru u solunskom PAOK-u, iako se samo prije nekoliko nedjelja spominjala penzija. Kao i prethodno u Crvenoj zvezdi, biće igrač zadatka kod Andree Trinkijerija, koji mu je jasno predočio koja će biti njegova uloga.

Nekadašnjem centru Monaka ne treba dodatna motivacija, osim one da se bori za trofeje. Kako je rekao, u svaki tim stiže sa istom energijom i misijom i cilj je da ga navijači zapamte.

"Dolazim u organizaciju koja ima najviše ciljeve i ogromnu želju za razvojem, napretkom i usponom. Mislim da je ovo za mene savršeno okruženje, jer uvijek težim rastu, usavršavanju i postizanju velikih stvari. A PAOK je poznat po svojoj strasti i borbenosti", rekao je Litvanac i natsavio:

"Sa novom upravom znam da su ciljevi i očekivanja visoki, a to stvara pritisak. Naučio sam da živim pod pritiskom. Volim pritisak, jer on znači da neko nešto očekuje od tebe. Prije nego što sam potpisao za PAOK, konsultovao sam se sa ljudima oko sebe, jer odluke donijete isključivo na osnovu emocija za mene nisu pametne. Razgovarao sam sa mnogim ljudima koji poznaju košarku i rade u njoj, kako bih donio pravu odluku."

Jedan savjet prijatelja mu je posebno pomogao da donese ovu odluku. "Jedan prijatelj mi je rekao - uz određenu dozu opreza - da je ovo ispravna odluka: doći u klub koji ima takva očekivanja, umjesto da odem u evroligaški tim ili u ekipu koja se ni za šta ne bori i koja je tu tek tako... čisto da postoji. A onda ne znaš ni da li ćeš se uklopiti ili ne."

Otkrio je kako je tekao razgovor sa trenerom Andreom Trinkijerijem, sa kojim je imao priliku da odmjeri snage dok je igrao u Litvaniji.

"Prije dvije i po nedjelje, trener Trinkijeri me je pozvao. Objasnio je šta mu je potrebno, a ja sam rekao: 'Čini se da sam ja taj koji ti treba.' Jer osjećam da posjedujem upravo one osobine i kvalitete koje on traži od igrača, i pokušaću da ih donesem ovdje. Motivacija postoji, baš kao i pritisak i velika očekivanja."

"Ostavio sam trag u Crvenoj zvezdi"

Kako će se nositi sa tim u ovoj fazi karijere? "Jednostavno je. Izađeš na teren i igraš sa sto odsto mogućnosti. Svojevremeno sam igrao i za Crvenu zvezdu, gdje sam uspio da ostavim trag svojom igrom. Tokom svih ovih godina naučio sam jednu stvar: gdje god da odeš, moraš da se prilagodiš kulturi. To je najvažnije - poštovati kulturu, prilagoditi joj se, a zatim, tokom igre, dati sto odsto sebe, boriti se za svaku loptu i biti prvi na terenu. I mogu vam reći: bilo da pobijedite ili izgubite, ljudi, navijači i klub ostaće uz vas. Biva i dobrih i loših trenutaka", kaže Donatas i nastavlja:

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

"Ne sećam se nijednog tima koji je pobedio u svakoj utakmici u sezoni. Biva i dobrih i loših trenutaka. Takav je život, a to je i suština sporta. Ipak, ako daš sve od sebe i boriš se do kraja, ljudi razumeju da možeš i da izgubiš. Za mene je najgore kada se ne trudiš, kada si tu tek onako, bez prave borbe i takmičarskog duha. To je za mene, kao veterana, neprihvatljivo. Zato, gdje god da odem, podstičem sve igrače - svojim primjerom pokazujem kako se treba boriti i takmičiti. A ja želim pobjedu. To je jedino do čega mi je stalo - pobjeda."

Motiejunasa su u Solunu dočekala dobro poznata lica. "Tu je i Markus Foster. Veoma je poznat u Litvaniji po svojim uspjesima, tako da sam ga svakako pratio. Mislim da sam, tri ili četiri mjeseca prije nego što sam 2010. igrao protiv PAOK-a, igrao protiv trenera Trinkjerija, koji je tada vodio Kantu. Dakle, poznajemo se već dugo, a koliko god čudno zvučalo, tek sada, poslije toliko godina, prvi put igram za njega. Uvijek vjerujem da se stvari u životu dešavaju sa razlogom. I mislim da ova faza mog života - razlog zbog kojeg sam došao u ovaj tim, zbog kojeg je ovaj tim izabrao mene i zbog kojeg me je trener pozvao - ima svoj smisao. A ja ću učiniti sve što je u mojoj moći da taj razlog bude nešto lijepo", zaključio je iskusni as.

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Pogledajte 00:04 Motiejunas i Moneke slave poene Zvezde Izvor: MONDO/Tijana Jevtić Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

(MONDO)