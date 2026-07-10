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Bivši košarkaš Crvene zvezde mijenja sport? Motiejunas blizu velikog zaokreta u karijeri

Bivši košarkaš Crvene zvezde mijenja sport? Motiejunas blizu velikog zaokreta u karijeri

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Bivši košarkaš Crvene zvezde Donatas Motiejunas uskoro bi mogao da postane 3x3 igrač

Donatas Motiejunas igra basket Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Doskorašnji košarkaš Crvene zvezde Donatas Motiejunas uskoro bi mogao da promijeni sport. Iskusni litvanski centar, koji ima 35 godina, blizu je prelaska u basket 3x3, saznaje "Krepsinis".

Motiejunas je veći dio prošle sezone proveo u Crvenoj zvezdi, u koju je stigao iz Monaka. Boravak u Kneževini nije ispunio očekivanja Litvanca, dok je po dolasku u Beograd imao veoma važnu ulogu u timu. Nedostatak centara dao je Motiejunasu značajan prostor u rotaciji Crvene zvezde, ali se kasnije šef stručnog štaba Saša Obradović opredijelio za druga rješenja na poziciji "pet", pa je Motiejunas karijeru u crveno-bijelom dresu završio i prije kraja sezone.

Nekoliko mjeseci kasnije, litvanski mediji prenose da Motiejunas ima nove ambicije.

"Da, postoji Donatasovo interesovanje", rekao je selektor reprezentacije Litvanije u basketu 3x3.

"Evropsko prvenstvo je u septembru i definitivno ćemo ga pozvati na pripreme. Da li će uspjeti da izbori mjesto u timu, to je već drugo pitanje", rekao je Dainijus Novickas.

Bivši košarkaš Žalgirisa je prošle sezone u Evroligi prosječno bilježio 6,1 poen i 1,8 skokova po utakmici. U ABA ligi imao je učinak od 9,1 poena, 3,9 skokova i 1,3 asistencije za 15,3 minuta provedena na parketu.

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Tagovi

Donatas Motiejunas basket

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