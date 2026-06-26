Još jedan rastanak na Malom Kalemegdanu: Centar i zvanično otpisan

Crvena zvezda objavila je da je prekinula saradnju sa još jednim igračem, klub je i zvanično napustio centar Donatas Motiejunas

Izvor: MN PRESS

Iskusni centar Donatas Motiejunas nije sačekao kraj sezone u crveno-bijelom dresu. Klub je napustio znatno ranije, a sada su sa Malog Kalemegdana potvrdili da je do rastanka i zvanično došlo.

Iako je Motiejunas bio vrlo važan član tima čim se pridružio ekipi, promjena trenera u Crvenoj zvezdi premjestila ga je na klupu. Koji mesec kasnije Litvanac je i sam riješio da napusti Beograd. Klub se sada oglasio i potvrdio da saradnja neće biti nastavljena.

"Centar Crvene zvezde Donatas Motiejunas neće nositi dres našeg kluba u takmičarskoj sezoni 2026/27. Litvanski centar je igrao prethodnu sezonu kao pozajmljeni igrač Monaka (dva mjeseca), a nakon toga je potpisao ugovor sa našim klubom do kraja sezone.

Donatas Motiejunas je svojim ponašanjem na terenu i van njega, igrama, radnom etikom i ulogom lidera u svlačionici na najbolji način reprezentovao naš klub i sve vrijednosti koje naš klub propagira. Zbog svega toga naš klub mu je zahvalan za sve što je učinio noseći dres Crvene zvezde.

Tokom ove sezone odigrao je 45 utakmica i postigao 316 poena. Ovim putem Crvena zvezda želi mnogo sreće, zdravlja i sportskih uspjeha u novim profesionalnim izazovima našem Donatasu Motiejunasu", piše na sajtu Crvene zvezde.

Motiejunas je u Evroligi bilježio 6,1 poen i imao skoro dva skoka po meču, dok je u ABA ligi ubacivao 9,1 poen, uz skoro četiri skoka i 1,3 asistencije po utakmici na 15 odigranih mečeva.

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