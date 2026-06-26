Bivši automobilista Andrej Kulundžić riješio je da se povuče iz Upravnog odbora Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda dobila je novog finansijskog direktora. U pitanju je sin jednog od najboljih automobilista ovih prostora Andreja Kulundžića. Ponosni otac oglasio se na društvenim mrežama, nasledniku Aleku poželio mnogo uspjeha, a ujedno donio odluku da se povuče iz Upravnog odbora, jer, kako navodi, "ima mjesta za samo jednog Kulundžića u rukovodstvu".

"Poštovani članovi Upravnog odbora i svi zvezdaši, želim da vas obavijestim da od 1. jula 2026. godine više neću biti član Upravnog odbora KK Crvena zvezda. Koristim ovu priliku da se od srca zahvalim kompletnom timu koji je u protekle tri godine pokazao šta znače lojalnost klubu, zajedništvo i bezrezervna posvećenost. Bila mi je izuzetna čast i privilegija da budem dio tog tima.

Vidi opis Sin dobio važnu funkciju u Zvezdi, otac se odmah povukao: "Nema mjesta za dva Kulundžića" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Posebnu zahvalnost dugujem predsjedniku Željku Drčeliću i predsjedniku Upravnog odbora Živoradu Vasiću, koji su me predložili i ukazali mi povjerenje da budem član Upravnog odbora. To je za mene predstavljalo veliku čast, posebno imajući u vidu da sam rođen i odrastao u zvezdaškoj porodici i da KK Crvena zvezda pratim još od 1984. godine.

Smatram da dolaskom mog sina Aleka Kulundžića na mjesto finansijskog direktora kluba ima mjesta za samo jednog Kulundžića u rukovodstvu. Još važnije, smatram da u našem klubu ne smije da bude ni traga nepotizmu - ne samo kada je riječ o našoj porodici, već kao principu koji treba da važi za sve. Upravo zbog toga donosim odluku da se povučem sa funkcije, uz punu podršku Aleku da svojim znanjem, iskustvom i radom doprinese da naš klub bude još uspješniji.

Master studije na London Business School otvorile su mu vrata najboljih svjetskih kompanija, gde je stekao dragocjeno iskustvo radeći u konsultantskim kućama 'Kearney i McKinsey & Company'. Poslije tri godine uspješne međunarodne karijere odlučio je da svoj profesionalni put nastavi tamo gdje srce ima posebno mjesto - u našem voljenom klubu. Uvjeren sam da će svojim znanjem, profesionalnošću i posvećenošću dati značajan doprinos daljem razvoju KK Crvena zvezda.

Njemu, kao i svim ljudima u klubu, želim mnogo sreće, uspjeha i novih trofeja. A ja ću, kao i prethodnih četrdeset godina, nastaviti da ostavljam srce pored terena, bodreći našu Crvenu zvezdu. Zvezda je ljubav koja traje cijeli život", naveo je Kulundžić.

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