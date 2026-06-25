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Skupština Zvezde donijela odluku: Stigao novi čovjek za finansije - ima 27 godina

Skupština Zvezde donijela odluku: Stigao novi čovjek za finansije - ima 27 godina

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Skupština Crvene zvezde usvojila je jednoglasno odluke i napravila plan za narednu godinu

Alek Kulundžić novi finansijski direktor KK Crvena zvezda Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda dobila je novog finansijskog direktora - Aleka Kulundžića (27), što predstavlja jednu od ključnih kadrovskih promjena u klupskom rukovodstvu. Njegovo imenovanje ozvaničeno je na redovnoj Skupštini kluba, održanoj u dvorani Aleksandar Nikolić, gdje su sve odluke usvojene jednoglasno.

Dolazak Kulundžića ocijenjen je kao važan korak u jačanju finansijskog sistema kluba i dodatnom unapređenju organizacione strukture, u trenutku kada Zvezda nastavlja sa stabilizacijom i planiranjem narednih sezona, piše Meridian

Sjednicu je otvorio predsjednik kluba Željko Drčelić, koji se zahvalio državi, Upravnom odboru, sponzorima i navijačima na podršci, uz poruku da će klub nastojati da to opravda rezultatima na terenu.

Članovi Skupštine imali su priliku da obiđu nove klupske prostorije. U sportskom dijelu sjednice obratio se i novi sportski direktor Miloš Teodosić, koji je predstavio planove i viziju tima, dok je najavljeno da Crvena zvezda u novu sezonu ulazi sa trenerom Ibonom Navarom i ambicijama da nastavi borbu za trofeje.

Ko je Alek Kulundžić?

Novi finansijski direktor Crvene zvezde ima svega 27 godina, a nekada je trenirao košarku i bio dio Žitko basketa i crveno-bijelih. Kasnije se košarkom bavio u srednjoj školi, igrao je na Kulus Prep-u u Sjedinjenim Američkim Državama, poslije čega je obrazovanje nastavio na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA). Alek je stigao i do master diplome u poslovnoj školi, ali je javnosti svakako poznatiji po ocu.

Andrej Kulundžić je jedan od najuspješnijih automobilista na ovim prostorima, a ujedno je i član Upravnog odbora crveno-bijelih.

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FK Crvena zvezda

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