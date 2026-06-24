Crveno-bijeli dobili savršenog dirigenta: Reprezentativac Jermenije stigao da zakrpi sve rupe u Zvezdi

Crvena zvezda potvrdila je prvo ljetno pojačanje na Malom Kalemegdanu, u tim je stigao Amerikanac Kris Džouns

Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Crvena zvezda objavila je prvo pojačanje na Malom Kalemegdanu! Nakon što je tim preuzeo Ibon Navaro, nekoliko dana bilo je neophodno da bi navijači dobili zvaničnu potvrdu - Kris Džouns je novi košarkaš srpskog evroligaša. Momak koji ima 33 godine i pozamašno igračko iskustvo stigao je u Zvezdu kako bi zamijenio plejmejkera Kodija Miler-Mekintajera.

Kris Džouns visok je 188 centimetara, a u Beograd je stigao iz Hapoela iz Tel Aviva. U timu iz Izraela nije bio u planovima, pa će naturalizovani reprezentativac Jermenije imati priliku da pun potencijal pokaže u crveno-bijelom dresu. Džouns je igrao još u srednjoj školi, gdje je bio dio Lejkiv Sentenijala i prosječno bilježio 16,9 poena, pa je tako bio i MVP takmičenja. Dobre partije nastavio je i na koledžu, kao brucoš je postavio rekord od 4,26 asistencija po meču za novajlije u timu, dok je bio treći najbolji u školi po broju ukradenih lopti svih vremena (127).

U posljednjoj koledž sezoni, kad je nosio dres Anđeles stejta, ubacivao je 15,3 poena, a imao je i 4,7 asistencija, odnosno 2,1 ukradenu loptu po meču. Sjajne partije na univerzitetu otvorile su mu put ka Evropi, pa je tako 2019. postao dio Burse iz Turske. U ovom timu prosječno je ubacivao 15,4 poena, imao je i 3,2 skoka, 6,8 asistencija, ali i najviše u ligi - ukradenih lopti po meču.

Sjajna igra u Turskoj dovela ga je do Makabija, a onda i ASVEL-a, potom Valensije i na kraju Hapoela. Utisak je da se najbolje snašao u Valensiji, u kojoj je imao vrlo dobar indeks korisnosti - u prvoj sezoni 14,8, a u drugoj 13,3. Konkretno, u minuloj sezoni Kris Džouns je ubacivao skoro 10 poena, uz 42,3 odsto za tri, imao je i 4,2 asistencije i dva skoka na 38 mečeva u Evroligi, dok je na terenu provodio ravno 20 minuta.

Džouns je reprezentativac Jermenije

Kris Džouns je reprezentativac Jermenije, sa kojom je na Evropskom prvenstvu za male zemlje 2022. stigao do najvišeg postolja. Jedan od najboljih mečeva odigrao je protiv Malte, tada je postigao 41 poen, imao osam trojki, uz to i 10 skokova. Sjajni mečevi bili su dovoljni da bude proglašen za MVP-a turnira, ali i uvršten u najbolju petorku, pošto je bilježio 24,5 poena, 6,5 skokova i 7,3 podijeljene lopte.

Ono što posebno oduševljava navijače Crvene zvezde jeste činjenica da Džouns tokom sezone nije imao poteškoća sa povredama, te nije propuštao mečeve u dresu Hapoela. Ujedno, Amerikanac važi za igrača koji je vrlo pouzdan na poziciji organizatora igre, a činjenica da je karijeru gradio u Švajcarskoj, Belgiji, Mongoliji, samo je "plus" momku koji je rođen u Teksasu.

Ujedno, kako je klub naveo, Džouns je imao izdašne ponude, a ipak je riješio da postane dio tim Ibona Navara. "Klub se ovom prilikom zahvaljuje našem novom igraču što je i pored mnogo izdašnijih ponuda nekolicine evroligaških klubova, potpisao ugovor sa Crvenom zvezdom", naveo je klub.