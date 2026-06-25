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Crvena zvezda ponovo na Kipru: Prvak Evrope i ponos Izraela testiraju crveno-bijele

Crvena zvezda ponovo na Kipru: Prvak Evrope i ponos Izraela testiraju crveno-bijele

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor Kurir Sport
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Crvena zvezda će kao i prethodne sezone u okviru priprema za predstojeću sezonu nastupiti na turniru na Kipru.

Crvena zvezda na turniru na Kipru Izvor: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Tradicionalni turnir igra se u Nikoziji od 11. do 13. septembra.

Crveno-bijeli će na ovom turniru učestvovati zajedno sa Olimpijakosom, Arisom i Makabijem iz Tel Aviva. Turnir je ovu informaciju potvrdio, a ovo će biti jedna od posljednjih provjera za Ibona Navara pred početak sezone, kako u ABA ligi, tako i u Evroligi.

Zvezda je i prethodne sezone igrala na ovom turniru, tada sa Monakom, Parizom i Olimpijakosom. Nije se dobro provela, a ovog puta dvoje novajlija biće Aris koji sa klupe vodi Vasilis Spanulis i još jedan evroligaš, ekipa Makabija, koja uvijek sa velikim ambicijama ulazi u novu sezonu.

Crvena zvezda trenutno radi na sklapanju novog tima, a prvo pojačanje je ozvaničeno.U pitanju je doskorašnji plejmejker Hapoela iz Tel Aviva Kris Džons.

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Tagovi

KK Crvena zvezda košarka

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