Motiejunas htio na 3x3, pa uzeo 500.000 evra: Andrea Trinkijeri je uspio da ga ubijedi

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Donatas Motiejunas umjesto na drugi sport prešao u PAOK i za to će dobiti pola miliona evra.

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Litvanski košarkaš Donatas Motiejunas pomišljao je da ovog ljeta završi igračku karijeru i posveti se basketu 3x3, ali to ipak neće biti slučaj. Košarkaš koji je prethodnu sezonu proveo u Crvenoj zvezdi karijeru će nastaviti u Grčkoj, gdje će igrati za PAOK!

Kako prenose košarkaški portali iz Grčke, tim koji trenira Andrea Trinkijeri spremio je čak 500.000 evra za jednogodišnji ugovor iskusnog centra. Odlučili su u Solunu da naprave respektabilan tim, pa čak i da budu konkurentni Olimpijakosu i Panatinaikosu na domaćoj sceni.

Imajući u vidu da je Litvanac nedavno proslavio 36. rođendan, njegova plata u Solunu biće i više nego dobra. Posebno kada se zna da je tokom ljeta razmišljao o završetku karijere, iako je prethodne sezone imao važnu ulogu u timu crveno-bijelih.

Na 27 mečeva u Evroligi Donatas je u prosjeku bilježio 6,1 poen uz 1,8 skokova po utakmici. Stigao je kao veliko pojačanje nakon što je Zvezda procijenila da joj je potreban još jedan igrač u reketu, a ispostavilo se da je to pravi potez. Njegov kvalitet, iskustvo i pristup bili su dragocjeni cijelom timu, ali ga je Saša Obradović sklonio iz ekipe kada su se oporavili svi igrači koji su tokom sezone imali problema sa povredama.