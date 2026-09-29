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Pao dogovor na vanrednoj izbornoj Skupštini RS BiH: Evo kad počinje sezona za rukometaše i rukometašice

Pao dogovor na vanrednoj izbornoj Skupštini RS BiH: Evo kad počinje sezona za rukometaše i rukometašice

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Nova sezona u Premijer ligi Bosne i Hercegovine za rukometaše počinje 10. oktobra, sedam dana kasnije kreću rukometašice.

Vanredna izborna Skupština RS BiH: Rukometaši kreću 10. oktobra, sedam dana kasnije rukometašice Izvor: MONDO/RS RS/Promo

Ovo je odlučio Upravni odbor Rukometnog saveza BiH, nakon održane vanredne izborne skupštine Rukometnog saveza BiH u Doboju.

Na sjednici su sve odluke donesene jednoglasno, pa je tako stavljena van snage Odluka bivšeg Upravnog odbora RS BiH od 23. septembra 2023. o prihvaćanju starog poreskog broja.

Istovremeno nije donesena odluka o preseljenja RS BiH u Republiku Srpsku, o čemu će prijedlog pripremiti članovi UO za narednu Skupštinu. Osim toga za predsjednika Skupštine izabran je Andrej Obradović (RS RS) uz njega su imenovani Branislav Stojkić i Faris Habibović (RS FBiH).

"Očekivao sam u dubini duše da će sve proći kako treba i to se desilo. Pokrenuli smo rukomet što je najvažnije, a moram naglasiti da su sve odluke bile jednoglasne. Stavljena je van snage Odluka o prihvatanju starog poreskog broja. Sada slijedi razgovori sa predstavnicima Poreske uprave Federacije BiH kako bismo dobili novi poreski broj", izjavio je Marinko Umičević, predsjednik Rukometnog saveza RS na čiju se inicijativu i održala današnja vanredna izborna Skupština Rukometnog saveza BiH.

Ovom prilikom imenovani su novi članovi UO RS BiH, a to su: Vojislav Rađa (predsjednik), Darko Savić, Nedeljko Perišić, Aleksandar Drljača (iz RS Republike Srpske), te Dario Pušić (predsjednik), Kornelija Leko, Ivan Kolobarić, Ivan Milas, Kenan Magoda (predsjednik), Emir Dautović, Elmir Gračanović i Ismet Hadžibulić (RS FBiH).

Novi Nadzorni odbor čine: Boris Srdić (RS RS), te Nikola Škobić i Nedim Halilović (RS FBiH), a statutarnu komisiju: Nikola Stepanović (RS RS), te Robert Lesko i Saša Sarajlić (RS FBiH).

(MONDO)

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