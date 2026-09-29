Na sednici sredinom novembra FSS bi trebalo da dobije novog predsjednika, a uz to će biti formirana i sva ostala tijela koja utiču na takmičenje.

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Fudbalski savez Srbije će dobiti kompletno novo rukovodstvo! Ono što je već trebalo da bude obavljeno, izgleda, biće na dnevnom redu tek sredinom novembra - nakon tri neuspješne sjednice koje za ishod nisu imale glasanje o najvažnijim pitanjima.

Kako sada stvari stoje, Odbor za hitna pitanja će na sjednici 30. septembra ozvaničiti sazivanje konstitutivne sjednice za 14. novembar, a tada bi trebalo da bude donijeta odluka o ljudima na ključnim pozicijama, prenosi "Sport Klub".

Vidi opis Fudbalski savez Srbije mijenja rukovodstvo: Određen datum za izbore Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

U prethodnom periodu tri puta su zakazivane sjednice. Skupština Fudbalskog saveza Srbije trebalo je da se sastane 24. jula, zatim 2. septembra i na kraju 17. oktobra, ali se čini da ni to neće biti datum kada će novo rukovodstvo biti izabrano.

Kada bude poznat datum izbora u Fudbalskom savezu Srbije, biće poznati i ostali detalji. Primjera radi, ukoliko su izbori 14. novembra - sastav Skupštine mora da bude poznat do 26. oktobra. Kandidati će imati priliku da do posljednjeg dana oktobra podnose prijave, odnosno konkurišu za mjesto prvog čovjeka srpskog fudbala.

Pored uloge predsjednika Fudbalskog saveza Srbije, u narednom periodu treba da se formiraju i sva ostala tijela koja upravljaju srpskim fudbalom. Tu se prije svega misli na takmičarske i disciplinske komisije od čijeg formiranja zavisi da li će fudbal u Srbiji morati da stane jer njime nema ko da upravlja ili će se sve nastaviti normalnim tokom.

Podsjećamo, Partizan se već oglasio zbog izbora u Fudbalskom savezu Srbije. Crno-bijeli navode da neće biti samo posmatrači, da će tokom izbornog procesa imati aktivnu ulogu i da trenutno nisu dovoljno zastupljeni u FSS.

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(MONDO)