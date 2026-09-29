logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Fudbalski savez Srbije mijenja rukovodstvo: Određen datum za izbore

Fudbalski savez Srbije mijenja rukovodstvo: Određen datum za izbore

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Na sednici sredinom novembra FSS bi trebalo da dobije novog predsjednika, a uz to će biti formirana i sva ostala tijela koja utiču na takmičenje.

kada su izbori u fudbalskom savezu srbije Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Fudbalski savez Srbije će dobiti kompletno novo rukovodstvo! Ono što je već trebalo da bude obavljeno, izgleda, biće na dnevnom redu tek sredinom novembra - nakon tri neuspješne sjednice koje za ishod nisu imale glasanje o najvažnijim pitanjima.

Kako sada stvari stoje, Odbor za hitna pitanja će na sjednici 30. septembra ozvaničiti sazivanje konstitutivne sjednice za 14. novembar, a tada bi trebalo da bude donijeta odluka o ljudima na ključnim pozicijama, prenosi "Sport Klub".

U prethodnom periodu tri puta su zakazivane sjednice. Skupština Fudbalskog saveza Srbije trebalo je da se sastane 24. jula, zatim 2. septembra i na kraju 17. oktobra, ali se čini da ni to neće biti datum kada će novo rukovodstvo biti izabrano.

Kada bude poznat datum izbora u Fudbalskom savezu Srbije, biće poznati i ostali detalji. Primjera radi, ukoliko su izbori 14. novembra - sastav Skupštine mora da bude poznat do 26. oktobra. Kandidati će imati priliku da do posljednjeg dana oktobra podnose prijave, odnosno konkurišu za mjesto prvog čovjeka srpskog fudbala.

Pored uloge predsjednika Fudbalskog saveza Srbije, u narednom periodu treba da se formiraju i sva ostala tijela koja upravljaju srpskim fudbalom. Tu se prije svega misli na takmičarske i disciplinske komisije od čijeg formiranja zavisi da li će fudbal u Srbiji morati da stane jer njime nema ko da upravlja ili će se sve nastaviti normalnim tokom.

Podsjećamo, Partizan se već oglasio zbog izbora u Fudbalskom savezu Srbije. Crno-bijeli navode da neće biti samo posmatrači, da će tokom izbornog procesa imati aktivnu ulogu i da trenutno nisu dovoljno zastupljeni u FSS.

Bonus video:

Pogledajte

00:30
Paunović promenio pola tima Srbije: Reprezentaciju dočekali aplauzi na Marakani
Izvor: МONDO/Dušan Ninković
Izvor: МONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Fudbalski savez Srbije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC