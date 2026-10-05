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Karsen Edvards uhvaćen pijan za volanom, Žalgiris sve pokušava da zataška

Karsen Edvards uhvaćen pijan za volanom, Žalgiris sve pokušava da zataška

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Košarkaš Žalgirisa Karsen Advards navodno je vozio pod dejstvom alkohola.

karsen edvards vozio sa 1 07 promila alkohola Izvor: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Zvijezda Žalgirisa Karsen Edvards uhvaćen je zbog vožnje pod dejstvom alkohola u Kaunasu. Prema navodima portala Krepsinis.net, američki bek je uhvaćen kako vozi pod uticajem alkohola nakon utakmice litvanske lige protiv ekipe Lijetkabelis Panevežis, odigrane u nedjelju uveče, a u krvi mu je registrovano 1,07 promila alkohola.

Informaciju je potvrdio i Ramunas Matonis, šef Odjeljenja za komunikacije litvanske policijske uprave. U pobjedi protiv Lijetkabelisa Edvards je zabilježio 11 poena (1/1 za dva poena, 3/3 za tri poena) i 6 asistencija, a potom je sebi dao oduška. Očigledno je pretjerao u slavlju, a potom pijan sjeo za volan.

Karsen Edvards
Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Saopštenje Žalgirisa

Žalgiris je izdao saopštenje u kojem potvrđuje da je klub upoznat sa javno objavljenim informacijama i da trenutno razmatra situaciju.

"Upoznati smo sa informacijama koje su dospjele u javnost i trenutno ispitujemo okolnosti ovog slučaja, kako unutar kluba, tako i u saradnji sa svim uključenim stranama.

"Kada situacija bude u potpunosti sagledana, iznećemo dodatne informacije o eventualnim odlukama ili daljim koracima. Do tada nećemo davati nikakve dodatne komentare o ovom pitanju", stoji u saopštenju.

I sam Edvards je imao rekaciju na ove navode, pošto je ostavio komentar na jednu objavu na društvenim mrežama, ali je ubrzo obrisao komentar. Vidjećemo da li će Advards biti kažnjen od strane kluba za neodgovorno ponašanje, kao i kakva će biti njegova krivica pred organima reda.

BONUS VIDEO:

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00:28
Slavlje igrača i navijača Žalgirisa
Izvor: MONDO/Nikola Lalović
Izvor: MONDO/Nikola Lalović

(MONDO)

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Tagovi

Karsen Edvards KK Žalgiris Evroliga pijanstvo

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